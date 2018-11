Bomba a explodat chiar în marginea sectorului în care se aflau cei 2.000 de suporteri, rănind 11 dintre ei. Din fericire, niciunul nu a suferit răni grave, potrivit The Sun.

Poliția a intervenit și a dispersat fanii turbulenți, permițând jucătorilor celor două echipe să intre pe teren în siguranță și să înceapă meciu.

Ajax Amsterdam s-a impus cu 2-0 pe terenul lui AEK Atena și a obținut prima calificare în grupele Champions League după 13 ani.

Avertizăm că videoclipul de mai jos conține scene violente.

Nothing to see here, just an AEK fan lobbing a firework into the Ajax end. pic.twitter.com/JVDi3BCjbL

— Football Tweets (@FutballTweets) 27 noiembrie 2018