„Nu am să fac o evaluare a miniştrilor acum. Lucrurile pe care am să le aduc în faţa Comitetului Executiv Naţional nu vor face referire la nume. Voi face o analiză, am făcut-o deja, am terminat-o, legată de activitatea şi îndeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca programul de guvernare cu care am venit în faţa românilor să devină realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern”, a declarat Viorica Dăncilă.

Potrivit unor surse, săptămâna viitoare, şedinţa conducerii PSD s-ar putea transforma în două şedinţe. Astfel, un CEx va fi dedicat exclusiv remanierii Guvernului iar în altă ședință ar urma să fie discutată situația celor care au criticat partidul în ultima perioadă.

Astfel, Liviu Dragnea se va afla, din nou, faţă în faţă cu contestatarii săi. Şi remanierea Guvernului ar urma să se decidă, asta deşi premierul Viorica Dăncilă este plecată săptămâna viitoare şi nu va putea participa la decizia privind demiterea miniştrilor din Cabinetul său.

