Viorica Dăncilă, despre relația cu PSD și cu Liviu Dragnea: ”Sunt exagerat de fidelă partidului”, a spus premierul României, precizând că nu este dependentă de textul scris și de multe ori preferă și consideră că îi este mai bine să își spună ideile liber.

”Sunt exagerat de fidelă partidului”, a spus Dăncilă, precizând că a lucrat cu Liviu Dragnea. ”Am cunoscut și succesul și eșecul. Am pierdut primăria Videle, am pierdul mandatul de senator cu o sută și ceva de voturi”, a mai spus ea.

Despre relația cu Liviu Dragnea, aceasta a precizat că Liviu Dragnea nu promovează o persoană nici pe prietenie sau că o cunoaște de mult timp, ci pe criterii de competență.

”De rezultatele guvernării depinde soarta partidului. De ce credțși că m-ar fi susținut, dacă considera că nu pot să pun în aplicare programul de guvernare?”, a mai declarat șefa Executivului.

”Am lucrat de atâția ani cu Liviu Dragnea. Lucrez de 14 ani cu el, vin de la Teleorman. Nu ar fi promovat pe cineva în care nu crede”, a afirmat ea.

Potrivit Vioricăi Dăncilă, Dragnea nu a vrut să mai greșească, după ce unii oameni nu s-au ridicat la așteptările partidului.

Ea a comentat și criticile care i-au fost aduse imediat după instalarea în funcția de premier. ”Este foarte dureros să vezi că omul încearcă să te descrie, deși nu te cunoaște, într-un mod în care tu nu te regăsești și cei care te cunosc știu asta. Nu am jignit niciodată, nu am criticat și nu am spus cuvinte rele despre un om. Nu m-am schimbat de când sunt premier. Mă raportez la ce cred eu că dă decență”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a mărturisit că și cei din familia sa au fost supărați din această cauză. ”Erau indignați, se gândeau la mine, la ceea ce simt și eu mă gândeam la ce simte familia”, a spus Dăncilă.