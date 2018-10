Viorica Dăncilă a devenit subiectul unui tablou pictat de un copil. Personajul controversat de lângă ea

În cadrul Nopții Albe a galeriilor din Capitală, expozițiile au fost deschise toată noaptea de vineri spre sâmbătă, în peste 70 de locații.

La Galeria Romniceanu mai mulţi copii talentaţi au transpus, în zece lucrări colective, lumea văzută prin ochii lor, relatează stirileprotv.ro.

Eu am desenat nişte omuleţi la acea lucrare cu pisica, cei de jos care cara nişte maşini pe spate. Să nu mai polueze mediu şi să l păstreze mai curat', spune o fetiţă.

Am vrut să o exprim pe doamna prim ministru Viorica Dăncilă la care am lucrat, mai întâi am început cu o schiţă apoi am pictat direct pe pânză', spune un băiat.

Mai multe oraşe din ţară, printre care Cluj, Timişoara, Arad sau Sibiu au luat parte în acest an la Noaptea Alba a Galeriilor.

Sursa imaginii: stirileprotv.ro