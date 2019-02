„Hai, mă, lăsați omul în pace, că mă doare capul de când mă uit la televizor. Băi, ca și în toate meseriile, există unii care sunt „profesioniști', cu ștampilă cu tot și ăia care nu știu nimic! Apropo, să nu-i faceți nimic până după Paște pentru că eu vreau să intru în revizie și la el direct mă duc. Lasă, că are talent! Omul, dacă a făcut practică… Că degeaba tot înveți, dacă nu ești bun la practică. Pe bune acum, ce aveți cu omul? (…) Păi, și dacă era parcangiu și știa omul să opereze? Care e problema? Eu m-aș duce, frate! Că ceilalți cu ștampile sunt ocupați. E țara plină. Sunt cabinetele pline! Omul are experiență. Nu, că în cabinete nu mai am loc. Vreau să-mi scot gușa. Până după Paște, e full, frate! Abia am găsit și eu o programare”, a spus Viorica din Clejani, la „Neatza cu Răzvan și Dani'.

Presa internațională a preluat ieri cazul medicului fals, Matthew Mode, care a operat un an de zile în România. Ziarele italiene, britanice, posturi europene de televiziune, agenția americană de presă Associated Press, toate au citat evenimentele incredibile din țara noastră. Ziua s-a încheiat cu depeșa agenției italiene de stat ANSA. „Falsul medic a fost descoperit nu datorită forțelor de ordine, ci datorită investigației jurnalistice a ziarului românesc Libertatea'.

