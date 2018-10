Vlad Drăgulin îi dăruiește un talisman norocos unui fost concurent “X Factor”

Chiar dacă o parte dintre concurenți nu sunt la prima apariție pe scena show-ului, emoțiile pot surprinde și, mai ales, pot influența orice audiție. Tocmai din acest motiv, chiar înainte de a păși în fața juraților, Vlad Drăgulin îi va oferi unui fost candidat înscris pentru o a doua șansă, un talisman norocos: Să îmi dai brățara abia la sfârșit, după ce câștigi X Factor!, îl va încuraja acesta.

Simion Caragia a reușit, acum doi ani, să o impresioneze pe Delia până la lacrimi. Jurata nu doar că a catalogat audiția sa din trecut drept cel mai sensibil moment din sezon, ci a avut și încredere că ar putea face o figură bună în etapa de Bootcamp. Deși tânărul a fost primul care a ocupat un scaun, a fost și primul care s-a ridicat, motiv pentru care s-a reîntors la X Factor pentru a demonstra că a evoluat: Abia aștept să repun piciorul pe scena X Factor. Cu mai multă încredere și cu o voce mult mai pregătită. Când am fost eliminat, am fost dezamăgit pe moment, dar apoi am ascultat înregistrările și mi-am dat seama că au avut dreptate”.

