Vladimir Putin, personaj negativ în benzi desenate. Supereroul cu care se confruntă președintele rus

În a opta ediție a seriei limitate, Vladimir Putin susține o conferință de presă la Kremlin, după ce Firestorm a înghețat din greșeală niște cetățeni ruși.

Președintele rus a considerat acest fapt drept o declarație de război din partea Statelor Unite, notează Mediafax, care citează rt.com.

Superman a întrerupt conferința lui Putin și a explicat că incidentul a fost o neînțelegere. Firestorm nu a vrut să îngheţe cetăţenii ruşi, iar el se poate folosi de puterile sale pentru a rezolva situaţia, notează sursa citată.

În momentul în care Firestorm apare cu un copil rus pe care l-a readus la viaţă, militarii ruşi încep să tragă cu arma, iar tancurile se îndreaptă spre cetăţenii îngheţaţi.

Superman a intervenit, a salvat copilul, iar Putin a ieșit din scenă în grabă.

Potrivit Mediafax, în aceeaşi serie „Doomsday Clock” a fost prezentată povestea unui copil ai cărui părinţi „au fost gazaţi de Assad, marioneta ruşilor”.

Meanwhile in #US even #DCcomics has become a weapon of #CIA #propaganda machine

In Doomsday Clock #8 they feature President #Assad "gassing" #Syrian people and #Superman fighting President #Putin, who of course have waged an all-out war on the #USA ? pic.twitter.com/8BpxsmIRtD

