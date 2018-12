Din păcate, costurile spitalizării sunt de aproximativ 500.000 de dolari, bani de care părinții nu dispun. Tatăl său, Sorin Cîrciu, este un cunoscut sportiv practicant de karate, și căpitanul echipei naționale a României. Mai multe cluburi din Federația Română de Arte Marțiale organizează vineri o gală pentru strângerea de fonduri, la sala Apollo din București, începând cu ora 19.

'Un eveniment menit să ne aducă împreuna pentru a-l ajuta pe Vladuț. Vă așteaptă demonstrații oferite de sportivii departamentelor din cadrul Federatiei Romane de Arte Martiale, demonstrații de dans și alte surprize pe care va invitam să le descoperiți. Deși intrarea este liberă este de datoria fiecărui participant să doneze pentru cauza noastră.

Donațile se pot face în cadrul evenimentului în urnele special amenajate' se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Pentru ca Vlăduț să înceapă tratamentul în Israel are nevoie, pentru început, de 120.000 de euro, o garanție care trebuie depusă în contul spitalului. Prima etapă a tratamentului costă însă 500.000 de dolari.

Banii pentru băiețelul și familia sa greu încercată s-ar putea aduna dacă 50.000 de oameni ar trimite în contul mamei lui cel puţin 10 dolari (40 de lei).

O pagină dedicată strângerii de fonduri a fost creată AICI- GoGetFunding

– Donații pe Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/591067174687542/506809289828990/

Puteţi ajuta donând o sumă de bani în conturile de mai jos.

Conturile sunt deschise pe numele mamei:

Circiu Elisabeta Paula

Codul IBAN pentru contul curent deschis în EUR la UniCredit Bank este RO29BACX0000003158410005