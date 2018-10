Scriitorul a fost premiat, sâmbătă, de Uniunea Scriitorilor, notează Ziarul Unirea. Romanul „Perechea dragoste, perechea moarte” a fost publicat de editura RAO.

„Mulțumesc juriului condus de Nicolae Manolescu. Este o mare onoare să primesc acest premiu din partea Uniunii Scriitorilor din România.

Ne apropiem de 30 octombrie 2018, atunci se vor împlini 3 ani de la dramaticul incendiu de la #colectiv. După romanul Perechea dragoste, perechea moarte, dedic și acest premiu victimelor, familiilor și prietenilor oamenilor pe care i-am pierdut sau care au suferit de atunci și până astăzi.

Am muncit mult și cu tristețe la această carte. Nu de puține ori am plâns, apoi am râs (mai ales când am ironizat sistemul politic) și iar am plâns', a scris Flaviu Predescu pe Facebook.