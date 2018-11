Yasmina Rossi s-a născut în Franța și a ajuns să aibă succes în lumea modei abia la vârsta de 45 de ani, atunci când a primit un contract în New York.

Toată lumea o întreba care este secretul ei, iar femeia nu se ferește să spună că întrebările privind îmbătrânirea nu își iau rostul, potrivit stirileprotv.ro.

„Lucrurile sunt mult mai simple de-atât. Trebuie să admitem faptul că timpul nostru este limitat pe Pământ. Trebuie să admitem că suntem precum natura, organici. Şi precum o floare, vom înflori şi vom muri', a spus ea.

Rossi recunoaște totuși că are o dietă specială și că face exerciții fizice. „Tot ce am făcut dintotdeuna a fost să mănânc mâncare organică, încă de dinainte de a deveni o modă. Mănânc un avocado pe zi şi carne organică. Am o dietă sănătoasă, fac exerciții fizice deseori şi folosesc ulei de rapiţă pentru îngrijirea pielii şi a părului. O dată pe săptămâna îmi exfoliez pielea cu zahăr şi ulei de măsline”, a spus modelul.

FOTO INSTAGRAM

