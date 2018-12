Zeci de amenințări cu bombe în SUA. Autorul solicită Bitcoin pentru a opri „exploziile”

Zecile de amenințări au fost trimise prin intermediul emailului în state precum New York, Massachusetts, Tennessee, Oklahoma, Kentucky, Louisiana, Florida, Iowa, Michigan, Utah, California și Mississippi.

Autoritățile arată că este foarte probabil ca lista amenințărilor cu bombă să crească în continuare, scrie breaking911.com.

We are currently monitoring multiple bomb threats that have been sent electronically to various locations throughout the city.

These threats are also being reported to other locations nationwide & are NOT considered credible at this time. pic.twitter.com/GowGG4oZ9l

