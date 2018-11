Aproape 60 de băieți de la școala Baraboo din statul Wisconsin au fost fotografiați făcând salutul nazist. Imaginea a fost publicată inițial pe Twitter pe contul pentru parodii @GoBaraboo cu mesajul: „L-am făcut chiar și pe puștiul negru vomite”, notează CNN.

Mai apoi, fotografia a fost preluată şi pe pagina de Twitter a Memorialului Auschwitz, cu mesajul „E greu de găsit cuvinte.

It is so hard to find words…

This is why every single day we work hard to educate. We need to explain what is the danger of hateful ideology rising. Auschwitz with its gas chambers was at the very end of the long process of normalizing and accommodating hatred. https://t.co/13AzZaMGJR

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) November 12, 2018