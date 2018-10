View this post on Instagram

Au trecut 36, 37 de ani și tot îmi mai aduc aminte de Mamaia Maria. Mi-aduc aminte cum îi mirosea pielea palmelor cănd mă spăla pe față ori cât de buni erau papanașii ăia ardelenești pe care-i făcea… nu gogoșile astea cu gem de le spun toți papanași… Ce om bun. Ce om bun… …odihnească-se-n pace!