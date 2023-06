Andrei Krișan, finalistul Survivor România 2023, este invitatul ediției de miercuri a emisiunii online FRESH by UNICA. Luptător, dar în același timp sensibil, războinicul ne-a dezvăluit de ce a plâns atât de mult în show-ul de la Pro TV, de cine s-a apropiat cel mai mult în Republica Dominicană, ce planuri de viitor are și cum a reacționat iubita lui când s-au revăzut. Afli de la ora 20:00 care este relația pe care o are cu Andreea Ciomag și cu Carmen Grebenișan, de ce l-a băgat iubita în ședință după emisiune, ce spune despre câștigătorul Dan Ursa după ce a pierdut trofeul în fața lui, dar și cât te costă să-l ai antrenor, direct de la Andrei Krișan.

Andrei Krișan, după Survivor România: „Am avut căderi emoționale foarte grave”

„Din punct de vedere emoțional, la un moment dat, am trecut prin niște chestii sinusoidale acolo grozave. Am avut căderi emoționale foarte grave. Chiar avusesem un joc, la toată lumea povestesc chestia asta, pentru că așa a fost pentru mine, e într-o tentă mai tristă. Am avut un joc de recompense, eram și nominalizat cu riscul de a pleca acasă și trebuia să vorbim cu părinții noștri și ei ne trimiteau ceva de mâncare, cu gustul de acasă.

