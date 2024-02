„Am zăpăcit-o cu atâtea povești legate de radio”

Recent, Unica a avut plăcerea de a sta de vorbă cu Teo Trandafir și de a afla ce se mai întâmplă în viața ei în această perioadă. Așa am aflat, printre altele, și cum a reacționat fiica sa, Maia (19 ani), când a auzit de întoarcerea ei la prima iubire – radioul.

–Ați revenit la prima iubire, radioul, după zeci de ani în care ați adus pe micul ecran povești de viață, în show-uri atât de îndrăgite. Real, cum ați resimțit această schimbare?

-Am resimțit-o ca pe o bucurie, chiar dacă nu a fost neapărat o schimbare. Eu mai făcusem și înainte emisiuni alături de Mihai Hînda.

Acum, în loc să fim la pupitrul radio doar în zilele de vineri (rubrica „Mașină Timpului”, la „Bară la bară”), cum era înainte, și să stăm să ne gândim câte zile mai sunt până la următoarea întâlnire, acum putem face asta, liber, în fiecare zi.

–Am ajuns într-un punct în care ne „luptăm” cu inteligența artificială. AI a căpătat atât relevanță tehnologică, cât și culturală în ultima vreme, generând entuziasm în rândul unora și disconfort altora. Cum vedeți, în prezent, dinamica din televiziune, radio și online?

-În România s-a inventat și răspunsul „nu știu”, este adevărat că este utilizat din ce în ce mai rar, pentru că toată lumea știe orice despre orice. Mă văd nevoită să spun că nu știu, pentru că încă nu am intrat în această zonă. Când vreau să întreb inteligenta artificială despre ceva, o fac, dar asta nu înseamnă că are impact asupra televiziunii sau a radioului. După părerea mea, oricât am încerca să ne ferim de asta, atât televiziunea, cât și radioul necesită componenta umană. Nu poți pune încă un DJ virtual să facă un program pentru că el ar trebui să se adapteze unor stări pe care trebuie să le detecteze în rândul ascultătorilor sau telespectatorilor din clipa aia.

„Nu cred că aș putea să fiu premierul României"

