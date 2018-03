Mai mulți cititori din București, persoane cu dizabilități care și-au depus dosarele pentru ajutorul financiar de 500 de lei de la Primăria Capitalei, destinat acestei categorii de locuitori din București, ne întreabă ce se întâmplă, pentru că ei nu au primit deocamdată niciun leu.

RĂSPUNS: Așa cum am mai relatat zilele trecute, în urma numeroaselor solicitări venite de la cititori, am cerut lămuriri în legătură cu plata acestui ajutor financiar, atât de la Primăria Generală a Capitalei, cât și de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Până la această dată, am primit răspuns doar de la Biroul de realții cu presa, de la primăria generală. Iată-l: „Plățile pentru stimulentul financiar pentru persoanele cu handicap au început în data de 28 februarie, urmând ca, până la finalul saptamanii viitoare ( 10 martie-n.red) toate persoanele eligibile să primească banii in cont. Persoanele eligibile sunt cele care, la momentul depunerii cererii, nu aveau datorii față de bugetul local (impozite, amenzi neplătite)”.

Așadar, cei care au restanțe la plata imozitelor și taxelor locale sau amenzi neachitate nu vor primi ajutorul financiar de 500 de lei.

