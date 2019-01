Astfel, potrivit meteorologilor, în judeţele Olt şi Dolj, ceaţa va determina scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m în timp ce în judeţele Vaslui, Bacău, Neamţ şi Galaţi, local, ceaţa va reduce vizibilitatea sub 200 m.

În Bihor, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Giurgiu, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Teleorman, Ilfov şi Călăraşi vizibilitatea se va reduce, local, sub 200 m şi izolat sub 50 m de asemenea din cauza ceţii.

Iată prognoza meteo pentru 29 ianuarie. În București, vremea va fi în general închisă.

Vezi prognoza meteo pentru perioada 28 ianuarie-10 februarie și află cum va fi vremea în următoarele două săptămâni!

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

FOTO – EPA

