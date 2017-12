Maria Petrescu, din București, ne relatează că bărbatul cu care a fost căsătorită peste 10 ani a murit, în urma unei boli necruțătoare, și ne întreabă dacă are dreptul la pensia întreagă de urmaș, având în vedere că durata căsătoriei a fost de sub 15 ani.De asemenea, ne întreabă cum se stabilește pensia de urmaș.

RĂSPUNS: Potrivit Art. 85 din legea pensiilor, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dar, în cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani (dar de cel puţin 10 ani), cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Pe de altă parte, legea prevede că soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut pe țară.

