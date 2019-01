Trei dintre casele de pensii de sector, și anume, cele ale Sectoarelor 1, 2, și 5, au sediul la aceeași adresă: Bulevardul Lacul Tei, Nr 17, Sector 2 Bucuresti. Iată și numerele de telefon, în aceeași ordine: 031.805.24.32; 031.805.24.39; 031/8052437. Alte două case locale de pensii, și anume, cele ale Sectoarelor 3 și 4, au sediile în Calea Vitan 6, Sector 3. Iată și telefoanele: 021.326.05.62, respectiv, 021.326.05.61. Casa locală de pensii a Sectorului 6 are sediul în Drumul Taberei, Nr. 18, Sector 6, Telefon: 031.432.99.22. Casa de Pensii a Municipiului București are sediul în Calea Vitan, Nr 6, Sector 3, în aceeași clădire cu casele sectoarelor 3 și 4. Telefoane: 021.326.05.56, 031.80.536.43, 031.80.536.44. În fine, Casa Națională de Pensii Publice are sediul pe Str. Latină Nr. 8, Sector 2, București, Telefon: 021.316.12.30, 021.316.94.08. Programul cu publicul este, de regulă, de luni până vineri, între orele 8,00-16,30.