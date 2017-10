Esti sigur ca vrei sa pariezi la Fortuna? Citeste aici!

Succesul unui pariu castigator consta in primul rand in alegerea unei agentii de pariuri licentiate. Printre cele mai bune case de pariuri din Romania(dar si din lume) se numara si Fortuna. Desi nu are vechime pe piata din tara noastra, brandul a reusit sa adune in doar 2 ani o multime de jucatori amatori sau profesionisti. Dar Fortuna este o agentie de pariuri serioasa sau doar vinde iluzia castigului?

Noi iti spunem tot adevarul despre Fortuna!

● E mai sigur sa pariezi cu Fortuna in agentii sau online?

Este important sa stii ca daca iti doresti sa pariezi la Fortuna o poti face atat la agentiile stradale cat si online, insa pentru orice varianta ai opta ai garantia ca vei plasa pariuri intr-un mod legal. Desi in Romania acest lant de case de pariuri nu are o istorie indelungata, Fortuna este unul dintre brandurile preferate de pariorii de la nivelul Europei de Est, fiind una dintre cele mai bine cotate agentii in tari precum Cehia si Slovacia. Astfel, Fortuna exista de peste 25 de ani si functioneaza licentiat, in conformitate cu prevederile Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

● Ce tipuri de pariuri poti sa plasezi la Fortuna?

Cu Fortuna poti plasa toate tipurile de pariuri, de la cele single, la cele multiple, in sistem, dar si pariuri cu baze sau rapide. Daca esti parior incepator, fie poti merge intr-una dintre casele de pariuri stradale pentru a solicita mai multe detalii despre cum sa pui un bilet, dar la fel de bine te vei descurca si accesand site-urile de pariuri care includ si Fortuna.

Mai nou, tot mai multi jucatori aleg sa puna pariuri online, iar Fortuna Bet ii si recompenseaza pe clientii sai din mediul virtual cu diverse beneficii.

● Ce facilitati ai daca pariezi la Fortuna?

Una dintre principalele facilitati pe care le ai daca pariezi la Fortuna este posibilitatea de a inchide pariurile. Optiunea Cash Out este aplicabila in cazul pariurilor plasate online catre acest bookmaker si inseamna ca poti sa inchizi oricand un pariu in desfasurare, luand in acelasi timp o parte din miza initiala sau din castigul anterior. Desi te-ai fi asteptat probabil sa poti folosi Cash Out doar pentru pariurile live, tine cont ca poti sa beneficiezi si de aceasta facilitate si pentru pariurile pre-meci, atunci cand simti ca sansele tale de castig par sa se minimizeze.

Acum ca ai aflat tot ce trebuia sa stii in legatura cu agentiile Fortuna, nu ai decat sa iti faci un cont online pentru a putea paria sau sa mergi la casa de pariuri Fortuna care este cea mai aproape de tine si sa plasezi biletul norocos. Dar, inainte de asta, nu uita sa verifici si pronosticurile referitoare la biletul zilei!