Imprumuturi rapide: ce avantaje ofera acestea fata de creditele clasice

Institutiile care acorda imprumuturi rapide sunt din ce in ce mai numeroase, iar acest lucru se datoreaza in mare parte cresterii numarului de clienti care prefera aceasta modalitate de creditare. Astfel, creditele clasice par sa piarda teren in fata celor rapide, din mai multe considerente. Care sunt, deci, avantajele contractarii unui imprumut rapid fata de solicitarea unui credit clasic de nevoi personale?

Accesibilitate

Pe langa faptul ca un astfel de imprumut este o solutie extrem de rapida de a face rost de bani, ceea ce il face foarte util mai ales in situatiile urgente, aceasta mai ofera clientilor si alte avantaje. In primul rand, un imprumut poate fi solicitat online sau telefonic, fara sa fie nevoie sa te deplasezi pana la sediul respectivei institutii. Astfel, cu ajutorul telefonului, tabletei sau al unui PC conectat la internet poti solicita repede si simplu banii de care ai nevoie pentru a-ti acoperi cheltuielile.

Insa, atunci cand spunem ca aceste imprumuturi online, asa cum mai sunt numite creditele rapide, sunt accesibile luam in calcul si usurinta prin care poti intra in posesia lor. Astfel, criteriile de eligibilitate sunt considerabil mai putine ca numar fata de cazul in care ai solicita un credit de nevoi personale de la o banca. Mai mult decat atat, majoritatea IFN-urilor, asa cum este si Mindi.ro, nu solicita garantii pentru acordarea creditelor, lucru care face ca imprumuturile sa fie si mai usor de obtinut. De asemenea, si pentru rambursare se aplica aceleasi facilitati, legate de accesibilitatea creditelor rapide.Rambursarea se poate face prin debitarea telefonica a cardului bancar, prin transfer bancar sau direct in contul de client Mindi.ro nemaifiind necesara prezentarea la ghiseul sucursalelor.

Astfel, solicitand un imprumut rapid nu doar ca vei economisi timp, dar te vei putea bucura si de multe alte beneficii, care tin de accesibilitate.

Dobanzi mai mici

Atunci cand vrei un credit, indiferent pentru ce scop, dobanda este unul dintre aspectele caruita ar trebui sa ii acorzi atentie. De foarte multe ori, ratele dobanzii au o valoarea foarte mare, facand ca imprumutul sa nu fie deloc avantajos pentru tine.

Desi pare greu de crezut, chiar si atunci cand vrei sa obtii un imprumut online poti beneficia de dobanzi mici aferente creditului, daca vei sti sa alegi corect IFN-ul care iti ofere acest avantaj. Mindi.ro este recunoscut pentru faptul ca acorda cele mai bune dobanzi de pe piata, recompensand atat clientii noi cat si pe cei loiali. Cum se intampla acest lucru? Foarte simplu: Clientii noi beneficiaza de imprumuturi de pana la 1100 de lei complet gratuite, fara comisioane si dobanzi, iar clientiilor fideli care fac credite repetate li se ofera cele mai bune dobanzi de pe piata.

Chiar daca vorbim despre un imprumut rapid, prin intermediul caruia se ofera de regula sume mai mici decat cele obtinute dintr-un credit al unei banci, se recomanda sa se tina cont de principiile creditarii responsabile, tocmai pentru a evita situatiile in care poti fi pus in imposibilitate de plata.