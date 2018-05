Vă rugăm să ne spuneți ce este indemnizația socială pentru pensionari, ce valoare are și cine are dreptul s-o primească. (Aurel Mija, Sibiu)

RĂSPUNS: Indemnizația socială pentru pensionari e definită în OUG nr. 6/2009 și se acordă astfel încât orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim să primească cel puțin această valoare (s-a și numit, initial, pensie minimă garantată). În prezent, valoarea minimă este de 520 de lei, însă ea va crește de la 1 iulie la 640 de lei. Așadar, indemnizaţia socială pentru pensionari se stabilește ca diferenţă între nivelul de 520 de lei, care este în prezent (640 de lei, din iulie 2018) şi nivelul cuantumului pensiei (cuvenit sau aflat în plată). De exemplu, dacă o persoană are o pensie de 350 de lei, aceasta primește 520 de lei, diferenţa de 170 de lei fiind suportată din bugetul de stat. Din iulie 2018, pentru o pensie stabilită la nivelul de 350 de lei, pensionarul va primi 640 de lei, adică cu 290 de lei mai mult. Beneficiază toți pensionarii din sistemul public de pensii şi cei din sistemul militar, care au domiciliul în România și au pensia mai mică decât nivelul indemnizaţiei sociale, adică sub 520 de lei.

