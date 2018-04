(P) Aerul conditionat salveaza vieti

Aparatele de aer conditionat par a fi sisteme destul de simple – fac aer cald si aer rece si va mentin confortul in timpul verii/iernii. Ce altceva trebuie sa mai stim in plus? Multe. Specialistii vorbesc despre mai multe fapte inedite din istoria aparatelor de aer conditionat. Iata cele mai bune patru dintre ele:

Aparatele de aer conditionat salveaza vieti. E adevarat! In ultimele cinci decenii, cercetatorii au constatat ca numarul de decese legate de temperaturile extreme din timpul verii a scazut cu peste 80%. Ei au pus acest lucru pe seama inventiei si utilizarii la scara mare a sistemelor de climatizare. Deoarece caldura poate fi atat de periculoasa, majoritatea oraselor civilizate se folosesc de anumite cladiri dotate cu instalatii de aer conditionat pentru a le transforma in centre destinate oamenilor care nu au aer conditionat, in zilele caniculare. In felul acesta aerul conditionat continua sa salveze vieti. Nu caldura este problema, ci umiditatea. Umiditatea din aer poate face ca temperaturile sa se resimta mult mai mari decat sunt de fapt. Aparatele de aer conditionat actioneaza nu doar pentru racirea locuintelor, ci si pentru a elimina umiditatea. Acest lucru se intampla atunci cand bobina vaporizatorului din aparatul de aer conditionat condenseaza aerul pentru a elimina umezeala inainte ca acesta sa fie impins in casa dvs. Indisponibilitate pe timp de vara. Inainte ca aerul conditionat sa fie ceva comun in lume, cladirile erau dominate in interior de o caldura insuportabila. In zonele cu veri foarte calduroase, astazi, daca nu ar exista aer conditionat, oamenii ar fi obligati sa suspende activitatea in scolile si chiar in cladirile guvernamentale pe o perioada de doua luni, pentru a evita situatiile periculoase. Racirea Casei Albe. Primul presedinte din S.U.A. care s-a bucurat de luxul de a avea aer conditionat in Biroul Oval a fost Herbert Hoover, cel de-al 31-lea presedinte al Americii. Pentru a invinge caldura insuportabila, a instalat sistemul de racire de 30.000 de dolari imediat dupa prabusirea bursei din 1929 si inceputul Marii Depresiuni.