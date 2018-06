“Îmi doresc să construiesc un ceas care să nu se strice nici măcar atunci când este trântit.”

Kikuo Ibe shi (し

Casio G-SHOCK DW 5600 OFFICIAL TIMEKEEPER al NEVERSEA și UNTOLD

După ce a demonstrat tot ce putea în mediul outodoor, Casio G-SHOCK și-a îndreptat atenția către cucerirea mediului urban. Dacă reputația recomanda G-SHOCK, până în acel moment, ca fiind un ceas perfect pentru activitățile în aer liber, preferat de Aviație, Armata, Pompieri, Poliție sau Pază de Coastă, orașul, un loc departe de a fi ferit de pericole și de riscuri aflate la tot pasul, a transformat ceasul clasic G-SHOCK într-un veritabil simbol a stilului urban-sport. Preferate de bikeri, skater, rolleri și pasionați ai mișcării parkour dar și de artiștii urbani precum grafferii, și cântăreții underground, Casio G-SHOCK a devenit sinonim stilului de viață al marilor metropole.

O multitudine de texturi, combinații, culori și tematici, lansate în cadrul unor evenimente fastuoase, au propulsat Casio G-SHOCK la rangul de urban fashion icon, devenind mai mult decât un ceas rezistent, emblemă unui stil de viață. În vara lui 2018, în România, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la lansarea gamei, Casio G-SHOCK DW 5600 devine, sub egida B&B Collection, importatorul oficial al mărcii în România, OFFICIAL TIMEKEEPR al festivalurilor NEVERSEA și UNTOLD și promite o experiență unică, în stilul caracteristic al brandului. Un stand de 300 m2 creat în stilul inconfundabil al Casio, care conține cele mai noi și mai interesante modele ale gamei G-SHOCK, va fi una dintre atracțiile principale ale ambelor evenimente din vara lui 2018.

Casio G-SHOCK o expresie inconfundabilă a sintagmei “Absolute Toughness”

Rezultatul a sute de ore de cercetare și a peste 200 de prototipuri, într-un efort al echipei formate din numai 3 oameni de a găsi varianta ideală a conceptului, primul G-SHOCK a avut un succes ce rezonează și astăzi, la 35 de ani de la lansare. Reprezentând un curent orologer în sine, G-SHOCK este în esență o colecție de ceasuri rezistente la aproape orice șoc și la orice provocare fizică. Devotată designului de acum 35 de ani, linia de ceasuri G-SHOCK DW 5600 a Casio a moștenit ADN-ul aproape intact al modelului original oferind o veritabilă incursiune în istoria Casio. 5600, un număr atribuit exclusiv colecțiilor care au moștenit identitatea instant recognoscibilă a primului G-SHOCK atestă originile categorice ale colecției actuale într-o demonstrație elocventă a culturii și filosofiei japoneze aplicate pragmatic. Un concept unic, simplificat până la esență, ce traversează diferențele socio-economice, linia DW 5600 a G-SHOCK se adresează tuturor celor care apreciază utilitatea și pragmatismul acestor “unelte” demonstrând totodată faptul că G-SHOCK este întotdeauna o alegere făcută în cunoștință de cauză.

Casio G-SHOCK DW5600 – Structură – Funcționalitate- Design – Calitate

Un ceas aparent simplu la exterior, Casio G-SHOCK DW 5600 folosește o structură ce este departe de a fi rudimentară. Pe fondul unui design care alege pătratul ca formă consacrată, optimă pentru susținerea construcției interne, atât modelul original cât și linia Casio G-SHOCK DW 5600 propun un o structura stratificată deosebit de complexă, moștenită de întreagă gamă.

Structură

Exteriorul, construit dintr-o rășină ultra rezistentă, are o formă interoara specială care permite montarea unei carcase metalice suplimentare care a fost ranforsată adițional cu puncte de contact din cauciuc și care este goală pe dinăuntru. Practic, carcasa adițională suspendă modulul electronic în interorul carcasei exterioare. Mecanismul, este astfel înconjurat numai de aer, excepție făcând punctele de prindere care facilitează fixarea întregului “sandwich”. O metodă pe cât de ingenioasă pe atât eficientă, prin care orice șoc este disipat mult înainte că acesta să poată ajunge la părțile fragile ale ceasului. Folosind un design cu elemente proeminente ce protejează geamul, lateralele și spatele de eventualele lovituri la care ar putea fi supus ceasul, carcasa externă se comportă similar unui exoschelet deosbit de durabil. De asemenea, în momentul în care ceasul aterizează cu spatele orientat către direcția de impact, cureaua absoarbe și amortizează lovitura, grație designului special gândit pentru astfel de situații. Pe scurt, Casio G-SHOCK DW 5600 dispune atât de un endoschelet metalic cât și de un exoschelet din rășină. O dovadă concretă a mottoului “Absolute Toughness”.

Funcționalitate

Cu o evoluție remarcabilă în decursul celor 35 de ani de existență, G-SHOCK a perfecționat noțiunea de ceas rezistent la șocuri, devenind o “unealtă” indispensabilă în momentele în care ceasul poate însemna diferența dintre eșec și succes, dintre moarte și viață. În afară design, atunci când este vorba despre un ceas sau despre un model, care se află în producție pentru o perioadă la fel de îndelungată precum Casio G-SHOCK DW5600, funcționalitatea este cea asupra căreia se intervine substanțial în vederea obținerii unei diversități relevante a unui produs care altfel poate cădea în derizoriu. Astfel, modelul în cauza și tot spectrul de “variațiuni pe aceeași tema”, demonstrează un spirit de avangardă, mereu pregătit pentru inovație. Progresiv, din 1983 și până în 2018, Casio G-SHOCK DW 5600 a evoluat constant.

Începând cu anul 1996, iluminarea cadranului a cunoscut îmbunătățiri substanțiale. Clasicul bec în miniatură plasat sub cadran a fost îmbunătățit de sistemul EL Backlight, care a fost înlocuit la rândul său, în timp, de sistemul Autolight, care aprindea cadranul prin mișcare încheieturii, pentru a ajunge în ultima instanța la sistemul actual de iluminare prin intermediul tehnologiei LED, folosit la ceasurile zilelor noastre. Bateria convențională este înlocuită în 2002 de un acumulator încărcat solar de un sistem patentat de Casio. Precizia, un aspect esențial al tehnologiei moderne, este îmbunătățită începând cu anul 2005 prin intermediul lansării gamei radio controlate care folosește tehnologia multiband 6, capabilă să corecteze instant ora exactă prin intermediul undelor radio emise de posturile locale. Anul 2008 marchează stabilirea recordului pentru funcționare la temperaturi deosebit de scăzute. Testate la -20 de grade Celsius, noile modele G-SHOCK se dovedesc a fi ideale pentru cercetătorii care sunt nevoiți să utilizeze ceasurile în zone cu temperaturi extrem de scăzute precum Antarctica sau regiunile alpine cu ghețari. În anul 2012 G-SHOCK DW 5600 cunoaște o îmbunătățire revoluționară și fără precedent. Tehnologia Bluetooth este adăugată ca alternativă la tehnologia multiband 6, ce permite ceasului să își actualizeze ora exactă conectandu-se la un smartphone, deci la Internet Time. O serie de alte funcții devin controlabile prin Bluetooth, precum alarma sau temporizatorul, făcând utilizarea ceasurilor deosebit de facilă și de convenabilă.

Începând cu anul 1996, o serie de îmbunătățiri ale designului conduc la o explozie a varietății gamei G-SHOCK. Introducerea rășinii colorate lărgește aproape indefinit orizonturile creativității Casio în ceea ce privește designul G-SHOCK. Cromatica este atât de diversă iar comunicarea atât de variată încât Casio devine un ceas potrivit oricui, în orice situație, care traversează cu succes barierele socio-economice, fiind purtate atât de vedete internaționale cât și de publicul larg, transformându-se astfel un brand cu adevărat global. O serie de excercitii de design și de ceasuri tematice iau naștere combinând culori, texturi și materiale dintre cele mai diverse, de la plastic la rășină epoxilica, și chiar la aur. Apare luminatorul de culoare roșie și cel cu inversiune, care aprinde cifrele pe un fundal închis la culoare. De asemena apar edițiile limitate inspirate de filme, sporturi sau alte domenii. În curând G-SHOCK devine unul dintre cele mai ușor recongnoscibile ceasuri din industrie, în pofida diversității impresionante, datorită designului consacrat, inconfundabil și cu o identitate deosbit de pregnantă ce se întipărește în percepția colectivă la nivel mondial.

Calitate

Un brand eminamente japonez, atât ca filosofie cât și că abordare, Casio a fost, este și va fi definit întotdeauna de calitatea care precede numele iar colecția G-SHOCK a fost creată exact în spiritul acestei remarci. De aceea, de la începuturile colecției în anul 1983 și până astăzi, la 35 de ani de la inaugurarea modelului care avea să revolutionize industria, G-SHOCK și mai ales modelele care sunt un tribut adus modelului original, așa cum este G-SHOCK DW 5600, sunt dovada concretă, intactă și valabilă până astăzi, a valorilor, identității și personalității unui brand născut din dorința de inovație. Astfel, G-SHOCK a cunoscut o evoluție, constanta, uneori chiar fulminantă, a materialelor și a valorii ceasurilor gamei. Pornind de la modelul simplu din rășină și continuând cu modele ce au folosit plasticul, oțelul, fibra de carbon, textile de înaltă duritate și chiar aurul ca material de inspirație, G-SHOCK DW 5600 și în definitiv întreaga gamă, au demonstrat flexibilitatea stilistică, categoric inovatoare, a Casio. Astăzi Casio G-SHOCK este mai mult decât un brand este un mod de a trăi, o modalitate de expresie și de ce nu, un mod de viață. Casio G-SHOCK DW 5600 “Absolute Toughness” – absolutely you!

Colectiile G-SHOCK sunt disponibile in magazinele Splend’or, Be in time, B&B Collection si online, pe bb-shop.ro