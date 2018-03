Indiferent de mediul in care se intampla, online sau offline, cati dintre noi pot rezista unei zile de shopping care sa angreneze toate simturile? Desi se pare ca multa lume accepta sa se familiarizeze usor, usor cu multe cumparaturi la distanta, totusi categoria celor care asuma febra achizitiilor pana la ultima resursa, nu se lasa mai prejos. Poate cu ceva mai mult timp la dispozitie si dorinta de a verifica la fata locului fiecare produs, foarte multe persoane prefera inca aceasta modalitate de a se delecta cu vizitele personale in cadrul magazinelor si centrelor comerciale. Avantajele sunt de o parte si de alta, dar daca totusi aici mai poti bifa si alte activitati de petrecere a timpului liber, de ce sa nu profiti?

Unde, cum si de ce?

In partea de nord a capitalei, te poti bucura de astfel de facilitati pe care le vei gasi in mall-ul din zona. Caci odata ajuns acolo, cine te mai poate opri din avantul tau de concretiza cat mai multe lucruri? Fie ca te opresti sa efectuezi ceva plati ori sa aprovizionezi casa cu toate obiectele necesare sau ca ai nevoie sa iti improspatezi stilul vestimentar, locul iti oferea posibiliatea de a servi masa cu familia la un restaurant in Baneasa. Va puteti bucura de momente frumoase petrecute impreuna si puteti pune la cale cele mai indraznete planuri pentru perioada urmatoare. O zi de shopping complexa are nevoie de energie pe masura, deci aici ai cu siguranta cele mai bune resurse de a te activa. Cu preparate ce impaca gusturile si gusturile copiilor, mesele copioase pot fi compuse dintr-o varietate de specialitati din carne, legume si deserturi de nerefuzat. Si pentru ca alimentarea starii tale de bine poate insemna si cateva povesti pe care trebuie sa le relatezi cu cei mai buni prieteni, invita-i alaturi de tine si impartasiti-va detalii intr-o atmosfera placuta.

Odata ce energia a fost recastigata, ziua trebuie sa continue cu scopul initial, mai ales daca resursele financiare iti permit mici extravagante. Electronice, imbracaminte, produse cosmetice, jucarii sau chiar vacante indepartate toate sau macar pe rand, au nevoie de atentie din partea ta. Retailerii vin in intampinarea nevoilor clinetilor cu oferte senzationale si reduceri de preturi carora destul de greu le poti face fata. Iar un cumparatori impatimit va profita si el oricand de o asemenea oportunitate. Vestile se ranspandesc repede, anunturile sunt din ce in ce mai tentante, prin urmare acolo undeva va exista cerere si oferta va fi la dispozitie.

Chiar daca perioadele cu cele mai multe cumparaturi si totodata foarte active, se efectueaza in preajma sarbatorilor si evenimentelor notabile, sfarsitul de saptamana este de un real profit pentru cei mai multi dintre comercianti. Clientela din online sau offline, indiferent de mediul in care isi desfasoara activitatea sau pozitia sociala, toti au in comun cel mai important lucru de la care pornesc: bugetul. Asa ca, ai grija cum iti stabilesti prioritatile atunci cand vrei sa te lansezi intr-o aventura de o zi remarcabila la shopping si nu uita ca trebuie sa ai o doza de cumpat in momentul cand intinzi cardul spre a valida o achizitie.