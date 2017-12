Complexul rezidențial Cosmopolis împlinește 10 ani de activitate, 10 ani de când și-a deschis porțile pentru toți cei care și-au dorit și doresc o locuință sau să facă o investiție. Ajuns la o medie anuală de vânzări de peste 500 de unități locative, Cosmopolis este unul dintre primele ansambluri rezidențiale din România de tip mini oraș, oferind locuitorilor săi numeroase facilități în imediata apropiere a casei.

Deja un ansamblu rezidențial bine-cunoscut și cu o poziție consolidată în piață, în Cosmopolis se continuă dezvoltarea imobilelor și extinderea proiectului în faze de construcție multiple. Dezvoltatorul Opus Land a reușit ca în cei 10 ani de activitate să strângă în Cosmopolis o comunitate ce numără peste 6.700 de rezidenți, iar acest număr crește cu fiecare an.

„În 2009, anul în care am început livrarea primelor unități, aveam puțin peste 700 de rezidenți, iar acum am ajuns la mii de locuitori, majoritatea familii cu unul sau doi copii, și tineri profesioniști, la început de carieră. Anul acesta am construit încă 45.900 mp de suprafaţă rezidenţială și estimăm că vom vinde peste 540 de unități locative. Am investit chiar și în perioada de recesiune, atunci când multe industrii au avut de suferit, cu multe sacrificii însă am găsit soluțiile financiare și nu am abandonat «visul», căci făcusem o promisiune și urma să fie respectată. Era și este modul nostru de a confirma, chiar și în acest moment aniversar, că drumul pe care îl parcurgem este solid și că investim să construim viitorul a mii de familii. În continuare respectăm această promisiune și ne-am propus să aducem plus valoare pentru rezidenții noștri, pentru parteneri și, de asemenea pentru comunitatea Cosmopolis. Suntem aici pe termen lung și ne asumăm rolul de dezvoltator imobiliar responsabil.”, a declarat Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land.

În cei 10 ani de existență pe piața imobiliară, Cosmopolis a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării mediului economic (280 de milioane euro volum total de investiții), oferind rezidenților numeroase facilități care acum includ două grădinițe, o școală primară, două parcuri, o plajă privată pe malul lacului din apropierea ansamblului, 24 de piscine exterioare, terenuri de baschet, fotbal și tenis, mai multe terenuri de joacă pentru copii și o sală de fitness. În plus, rezidenții au transportul asigurat până la stațiile de metrou Pipera și Aurel Vlaicu, prin linii de microbuz care circulă permanent, din 30 în 30 de minute. Pentru complexitatea și mixul de facilități oferite, dar și pentru investiție și design, Cosmopolis a fost premiat în 2014, 2015 și 2016 în mai multe rânduri de către publicații și instituții de profil, naționale și internaționale.

Începând cu finalul anului trecut, Cosmopolis are propriul strip mall, primul construit în România în cadrul unui complex rezidenţial. Cu o suprafață închiriabilă de 4.000 mp, acesta dispune de supermarket, Farmacie, restaurante, cafenele, cofetării, fast-food, brutărie, curățătorie, petshop și clinică veterinară, salon de înfrumusețare, ATM. Există și alte mici business-uri deschise din pasiune de către locatarii complexului rezidențial. Aceștia se implică în participarea la diferite evenimente organizate cu specific, precum târgul de produse home-made, evenimentele speciale pentru copii sau campionatul de fotbal.

„Vom continua să investim în multiplicarea facilităților de care au nevoie locuitorii complexului rezidențial. Din momentul în care am început acum 10 ani dezvoltarea Cosmopolis am ştiut cât de mult îi ajută pe rezidenți să găsească tot ce au nevoie chiar în apropierea locuinţei. Următoarea investiție din cadrul Cosmopolis va fi o sală de fitness ultramodernă, dotată cu aparatură de ultimă generație și o piscină interioară, instructori și personal dedicat antrenamentelor individuale, dar și de grup.” a declarat Ahmet Buyukhanli, CEO Opus Land.

Despre Complexul Rezidenţial Cosmopolis

Cosmopolis este una dintre cele mai mari investiții imobiliare realizate în România, fiind amplasat în partea de nord-est a Bucureștiului. Început în anul 2007, proiectul imobiliar s-a dezvoltat treptat ajungând să se transforme într-un adevărat oraş european, cu o comunitate care numără în prezent 6.700 de locuitori și care dispune de numeroase facilităţi chiar în interiorul complexului. În momentul de faţă, Cosmopolis se întinde pe o suprafaţă de 821.000 mp, având finalizate peste 2.840 de apartamente și vile. Investițiile în cadrul complexului rezidențial Cosmopolis s-au ridicat la aproximativ 280 de milioane de euro, buget alocat construcției de locuințe, infrastructurii, spațiilor comerciale și spațiilor verzi. Planurile de viitor includ construcția a cel puțin 7.000 de locuințe noi, precum și dezvoltarea continuă a infrastructurii și a facilităților oferite.

Managerul și agentul exclusiv Cosmopolis este Coldwell Banker România, una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară din România după ultimele rezultate financiare oficiale. Aceasta este și compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial, fiind manager și agent exclusiv pentru peste 15 proiecte rezidențiale din București și din țară. Compania a vândut în 2016, direct de la dezvoltator, peste 1.500 de locuințe noi doar în București și zonele limitrofe.