Mai sunt cateva zile si Pastele ne bate la usa. Aceasta Sarbatoare este considerata una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, dar este si un moment ideal de a darui o mica atentie celor care te inconjoara si iti transmit o stare pozitiva chiar si in cele mai grele momente. Cu siguranta, cu totii simtim acel sentiment puternic de emotie atunci cand cineva drag ne demonstreaza aprecierea printr-un cadou mic. Unii specialisti sustin ca oamenii simt starea de fericire doar atunci cand acestia sunt pusi in ipostaza de a darui ceva din inima, dar se pare ca de Sarbatori, sentimentul se intensifica si aceasta actiune capata o cu totul alta semnificatie mult mai speciala.

Indiferent ca vorbim despre persoane fizice sau de companii (persoane juridice) cu totii vor trebui sa reflecteze asupra unui aspect comun: tipul cadoului care urmeaza sa fie oferit fie familiei, prietenilor, angajatiilor sau partenerilor de afaceri. Daca se ia in calcul, prima varianta, lucrurile nu sunt atat de dificile pe cat par, deoarece majoritatea oamenilor pot estima care sunt preferintele celor dragi lor, datorita relatiei cimentate de-a lungul anilor.

Insa, marele obstacol exista in cel de-al doilea caz, care vizeaza reprezentantii corporatiilor sau companiilor. Adeseori, pentru aceasta categorie, oferirea cadourilor este subiect epuizat la maxim de catre conducere, care cauta permanent cele mai bune solutii pentru a fideliza atat angajatii cat si partenerii de afaceri.

In mod clar, in ultimii ani, in cazul cadourilor corporate, cosurile cadou au reprezentat cea mai buna varianta. Aprecierea si respectul sunt doua dintre conditiile esentiale pe care trebuie sa le ai in vedere pentru mentinerea unei legaturi armonioase cu cei de care inca depinzi. In prezent, piata dispune de cosuri cadou pentru un public vast, insa exista multi nehotarati in ceea ce priveste decizia finala.

Gift Solution este cel mai mare furnizor de cosuri cadou din Romania, prezent din 2008 pe piata si cu peste 3 500 000 de cosuri cadou livrate. Brandul include cosuri cadou spectaculose datorita unui design creativ si atractiv, menit sa impresioneze vizual. Gama diversificata de produse specifice, caracterizate prin delicatese, bauturi sau dulciuri, pot satisface imediat orice gust pretenios. Partener de incredere pentru orice business, Gift Solution are puterea de a se face remarcat prin intermediul unor cadouri unice, potrivite pentru orice ocazie speciala. Echilibrul dintre calitatea si cantitatea produselor este un aspect caruia i se ofera o importanta semnificativa, pentru ca viitori clienti sa fie pe deplin multumiti.

3 cosuri cadou de Paste ingenioase daruri oferite de Gift Solution.

Cosul Rafinat Veuve Clicquot

Pe departe, acesta este un cos cadou potrivit pentru partenerii sau angajatii tai, care cu siguranta vor aprecia din plin gestul tau. In total, impresionatul Cos Veuve Clicquot include sapte produse, insa cele care ne-au atras atentia din prima clipa sunt urmatoarele: sampanie, panettone artizanal cu ciocolata, praline cu ciocolata sau pate cu piper roz. Indiferent de functia sau statutul social al destinatarilor, nimic nu te impiedica sa daruiesti din suflet aceasta atentie speciala, tocmai pentru produsele selectate.

Royal Salute, cosul cu bunatati exclusiviste

Incercam sa te inspiram si sa iti oferim, acel cadou care nu va da gres in fata persoanelor importante, pentru care calitatea produsului este mai presus de orice. Se intampla ca gestul in sine sa nu fie suficient, insa macar suprematia produselor integrate sa fie cea care impresioneaza. Cosul cadou Royal Salute este un exemplu elocvent care pune in valoare eleganta si calitatea celor sapte produse, dovada fiind o sticla de whiskey cu o vechime de douazeci si unu de ani. Pe langa aceasta bautura fina, in spiritul Sarbatorii se afla si un panettone artizanal cu smochine, praline de ciocolata sau drajeuri invelite in ciocolata cu fistic. Cutia care va oferi un aspect fin produselor poate varia de la culoarea verde, auriu sau alb.

The King, un dar cu o semnificatie aparte

Asa cum ii spune si numele, acest cos este unul dintre cele mai spectaculoase cadouri, potrivite in special colaboratoriilor tai care te-au ajutat sa finalizezi cu brio un proiect si care constant si-au dovedit sprijunul. De asemenea, The King mai poate sa fie oferit si angajatiilor loiali care sunt niste pioni principali in companie, datorita efortului depus pentru cresterea afacerii tale. Cosul este alcatuit din unsprezece produse, printre care cele care incanta cel mai tare papilele gustative sunt: trufele belgiene de ciocolata, fursecurile delicioase, panettone cu stafide si coaja de portocala, cafeaua macinata sau chiar un whiskey regal si aromat.

Speram ca acum esti mult mai inspirat in alegerea cadoului perfect pentru Paste destinat colaboratarilor tai si tine cont ca intotdeauna calitatea este cea care primeaza.