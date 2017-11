Ficatul este organul care face parte din sistemul digestiv și îndeplinește mai mult de 500 de funcții diferite. Fiecare funcție pe care acest organ o îndeplinește este esențială vieții. Din acest motiv, este foarte important să protejăm sănătatea ficatului.

Cum putem avea un ficat sănătos? Cu ajutorul a două suplimente alimentare precum Hepatonic BIO și HepaStopForte. Aceste două produse 100% naturale contribuie la menținerea sănătății ficatului.

Hepatonic Bio are în compoziția 8 ingrediente naturale, muguri și plante care contribuie la protejarea ficatului și totodată la menținerea integrității acestuia.

Dintre aceste 8 ingrediente naturale fac parte fumărița, turmericul, pulberea de anghinare, ridichea neagră, sucul concentrat de lâmâie, măceratul de rozmarin, măceratul din muguri de mesteacăn și cel din lăstari de ienupăr.

Fumărița este un foarte bun hepatoprotector, cu rol important în funcționarea normală a ficatului și a vezicii biliare.

Ridichea neagră este, de asemenea, un ingredient important deoarece contribuie la stimularea secrețiilor gastrice, reducerea stresului oxidativ de la nivelul ficatului și are și o acțiune depurativă. În plus, contribuie și la regenerarea celulelor hepatice.

Turmericul este recunoscut pentru efectul său antiinflamator și antitumoral și îi oferă acestui produs un efect calmant și gastro protector.

Pulberea de anghinare joacă un rol important în menținerea și protejarea integrității membranei hepatice.

Sucul concentrat de lămâie este alcalinizant și sprijină eliminarea ureei și acidului uric. Are efect antibacterian și antiseptic și ajută la menținerea sănătății arterelor și vaselor de sânge, crescând elasticitatea acestora.

Fiecare ingredient din acest produs natural acționează sinergic pentru a menține sănătatea ficatului.

Hepatonic Bio are o serie de beneficii de care merită ținut cont. Astfel, odată administrat, acest supliment alimentar menține integritatea ficatului, detoxifică și drenează ficatul. Datorită faptului că ajută la eliminarea toxinelor și a colesterolului rău, îi dă organismuluișansa să absoarbă mai bine nutrienții.

În plus, împiedică formarea steatozei hepatice, cirozei hepatice și contribuie la ameliorarea simptomelor pe care aceasta le poate cauza. Reglează digestia și îmbunătățește tranzitul intestinal.

Funcțiile ficatului și pancreasului se îmbunătățesc datorită administrării sale. De asemenea, și metabolismul se reglează.

Așadar, datorită beneficiilor sale multiple este un foarte bun adjuvant în caz de hepatită, colecistite, ciroză hepatică, dischinezie biliară ori litiază biliară.

La fel ca și Hepatonic Bio, HepaStopForte este un supliment alimentar în compoziția căruia există ingrediente naturale cu proprietăți benefice asupra ficatului. Astfel, acest produs natural poate fi utilizat în afecțiuni precum hepatita A, hepatita C, steatoză hepatică etc.

Odată administrat, acest supliment alimentar contribuie la reducerea riscului de cronicizare a hepatitelor. În plus, elimină efectele secundare ale medicamentelor, curăță sângele, regenerează ficatul în mod natural și susține scăderea viremiei.

Inflamațiile de la nivelul ficatului și nu numai se reduc datorită faptului că ingredientele din compoziția sa acționează sinergic.

HepaStopForte reglează trigliceridele, viremia și transaminazele, contribuie la reducerea durerilor abdominale și a balonării.

Îmbunătătește digestia și detoxifică ficatul, grăbind procesul de regenerare a membranei hepatice. Ceea ce îi oferă efect detoxifiat acestui produs este damiana. Eliminând toxinele, HepaStopForte îmbunătătește digestia, combate diferite infecții și are efect calmant.

Hypericum Perforatum T este un ingredient hepatoprotector, decongestiv, antiinflamator, iar brusturele, adică Arctium Lappa este o plantă cu efect depurativ și antiviral, fiind foarte benefic pentru ficat.

Membrana hepatică este alimentată cu vitamine și minerale odată administrat acest supliment alimentar datorită ingredientului Phisalis Spp pe care îl conține.

Stilul nostru de viață este unul haotic, iar acest lucru are repercursiuni asupra sănătății organismului nostru. Alegerile noastre alimentare și lichidele pe care le consumăm, nu sunt foarte sănătoase, iar ficatul resimte cel mai bine consumul lor.

Însă, HepatoStopForte este un produs care contribuie la refacerea celulelor distruse ale ficatului și are efect foarte benefic asupra vezicii biliare.

Este bine ca măcar o dată pe an să ne facem o detoxifiere a ficatului, iar pentru a face acest lucru HepaStopForte este o soluție ideală.

În plus, acest produs natural nu are efecte benefice doar asupra ficatului, ci asupra întregului organism, mai ales asupra sistemului imunitar datorită faptului că are proprietăți antioxidante.

Din acest motiv, este un foarte bun adjuvant și în cazul afecțiunilor tumorale, detoxifiind ficatul după ședințele de chimioterapie și radioterapie.

Așadar, dacă vrem să protejăm sănătatea ficatului nostru, trebuie să intrăm în magazinul online bioo.ro și să achiziționăm Hepatonic Bio și HepastopForte. Ficatul nostru ne va mulțumi.