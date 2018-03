Ati achizitionat telefonul mult visat – Samsung S7. Urmatorul pas firesc pe care trebuie sa il parcurga orice detinator al unui astfel de smartphone este sa achizitioneze husa de protectie potrivita. Pentru a va bucura cat mai mult timp de utilitatea unui astfel de telefon trebuie sa il protejati din toate punctele de vedere si in intregimea lui. Cu alte cuvinte, viata gadget-ului este conditionata de asigurarea protectiei necesare.

Pentru a proteja display-ul de eventualele zgarieturi vizibile aplicam folia de plastic, sticla sau de silicon, in functie de preferintele fiecaruia. Sensibilitatea telefoanelor ne determina sa cumparam si o husa de protectie. In acest sens, brand-ul fruntas in ceea ce priveste acessoriile de telefon stifler.ro va sta la dispozitie pentru a achizitiona husa care se potriveste manusa cu gadget-ul tau.

O husa de calitate este net superioara uneia universale. Husa universala este acel saculet in care ne introducem telefonul pentru a-l feri de zgarieturi cand intra in contact cu alte obiecte. In afara de aceasta utilitate, accesoriul nu ofera nimic in plus pentru protectia telefonului.

Tinand cont ca achizitionarea unui Samsung S7 presupune o investitie destul de serioasa, telefonul merita o protectie pe masura. Pe piata exista o multitudine de modele, insa nu inseamna ca toate sunt de calitate si ca vor satisface cerintele pe care le pretinde cumparatorul.

In primul rand, trebuie creionata o idee generala despre cum ar dori fiecare sa arate husa. Materialul din care este confectionata este de asemenea un aspect foarte important, intrucat cele din silicon estompeaza socul contactului dintre telefonul si suprafata pe care a cazut. Pe langa senzatia placuta resimtita atunci cand le tinem in mana, aceste huse ofera si protectia necesara. Sunt recomandate persoanelor mai serioase pentru simplitatea pe care o ofera.

Husele din plastic sunt mai practice, ideale pentru un elev sau un student. O culoare care te reprezinta sau un model ori un simbol atasat pe ea este cu siguranta alegerea cea mai inspirata daca te incadrezi in aceasta categorie. Sunt extrem de populare in randul tinerilor, fiind disponibile in numeroase forme si culori.

Pentru o doamna eleganta care lucreaza la birou, o husa neagra din piele este mai mult decat potrivita pentru smartphone.

Cele din metal ofera eleganta, sunt extrem de actuale. Pe langa rezistenta in timp aceste huse asigura o protectie maxima pentru investitia ta. Singurul dezavantaj pe care il prezinta este greutatea mai mare in comparatie cu celelalte modele de huse. Sunt numeroase persoane care isi indreapta atentia asupra acestui tip de accesorii.

Cu ce elemente de noutate vine Stifler pe piata?

Husa 360 Mirror pentru Galaxy S7

Efectul de oglinda se regaseste inca din denumirea husei, iar acest detaliu chic este ideal pentru o doamna/domnisoara care vrea sa arate perfect, indiferent de context. Daca te regasesti in aceasta situatie, cel putin partea feminina va evita riscul de a-si face aparitia la un eveniment cu parul valvoi sau cu rujul intins de pe buze.

Este subtire, eleganta si nu va mari inutil grosimea telefonului. Ofera protectia ideala impotriva socurilor, mediilor umede si prafului. Acest model este disponibil si in culori inchise precum albastru sau negru, ceea ce inseamna ca este potrivit si pentru domnii mereu atenti la detaliile fine de imagine.

Husa Air cu perforatii pentru Galaxy S7

Acest model este indicat adolescentilor care sunt in graba si au entuziasmul caracteristic varstei, care au nevoie de lucruri rezistente si din materiale usoare, cum ar fi plasticul. Este extrem de rezistenta la zgarieturi, iar suprafata sa este simplu de curatat. Datorita perforatiilor este ingreunat riscul ca telefonul sa cada din mana si in acelasi timp va fi in permanenta ventilat. Nu adauga grosime, greutate si incadreaza perfect smartphone-ul, conferindu-i un design actual.

Husa Degrade pentru Galaxy S7

Unul dintre cele mai bine vandute modele de huse este cel prezentat in imagine. Jocul de culori si reflexii de nuante este unul potrivit pentru persoanele optimiste, curioase si mereu in cautare de ceva nou si provocator. Este confectionata din poliuretan, un material care prezinta o duritate mai mare la impactul cu suprafete tari. Se muleaza perfect dupa dimensiunile tefelonului. Eleganta si stilish, ofera o imagine vizuala diferita, in functie de modul din care este privit telefonul. Este accesoriul ideal pentru smartphone-ul tau.

Modelele de husa Samsung S7 se regasesc intr-o multitudine de culori, forme si materiale. Este important sa o alegi dupa reperele mai sus mentionate, astfel incat sa se potriveasca cu telefonul, dar si cu stilul tau. Raportul pret – calitate este mai mult decat avantajos.