Venirea pe lume a unui copil este unul dintre cele mai importante momente din viata unei femei. La inceput, mamica se poate simti nepregatita, mai ales daca este la prima nastere. Insa cu multa rabdare, calm si ajutor din partea familiei situatia poate fi depasita cu brio, astfel incat micutul sa se integreze rapid in sanul familiei.

Nasterea unui copil marcheaza trecerea la o noua etapa menita sa ii ofere un mediu cat mai confortabil. Fiecare bebelus este diferit, insa nevoia de siguranta, intimitate, odihna este generala. Asadar, inca din ultimele luni de sarcina mama trebuie sa inceapa pregatirile ce tin de amenajarea camerei copilului, aprovizionarea cu accesorii si dispozitive de ingrijire a nou-nascutului. Pe langa dragoste si atentie din partea parintilor, acesta trebuie sa traiasca intr-un mediu curat, organizat astfel incat sa se dezvolte armonios, atat fizic, cat si emotional.

Camera bebelusului

Acesta este spatiul a carui amenajare intra in sarcina ambilor parinti. Este indicat sa nu fie incluse mobile din fier sau din metal care sa ii puna in pericol siguranta. Un spatiu mult prea incarcat nu ar face decat sa creeze senzatia de sufocare, asadar pozitionarea mobilierului trebuie sa fie cat mai aeresita. Patutul este un element indispensabil care asigura odihna, relaxarea si somnul bebelusului in siguranta. Salteua trebuie sa fie de calitate, iar montarea patutului corespunzatoare.

Patuturile pliante sau transformabile au castigat simpatia parintilor care au inteles cat este de important ca mobilierul sa se poate adapta in functie de fazele de crestere ale copilului sau de nevoi. Concret, cele pliante au avantajul ca pot fi luate in calatorii, fiind echipate si cu geanta pentru transport. Copiii se pot bucura mult timp de patuturile transformabile care, dupa varsta de 3 ani se pot modifica in patuturi de tineret, putand fi folosit pana la varsta de 10 ani. Pentru odihna mamei in timpul supravegherii bebelusului este necesara achizitionarea unui fotoliu.

Camera bebelusului mai trebuie sa contina si un leagan sau un balansoar pentru adormirea sau calmarea sa. Acestuia ii pot fi atasate o cutiuta muzicala si jucarii care sa ii capteze atentia si in acelasi timp sa ii dezvolte abilitatile de prindere. Siguranta este pe primul loc in primul an de viata, asadar sistemul de prindere este elementul la care parintii trebuie sa fie cat mai atenti.

Hainutele, scutele si jucariile

In primul an de viata, pielea bebelusului este mai sensibila iar riscul de iritare este destul de crescut. Pentru a evita asemenea reactii, hainutele de bumbac sunt cele mai recomandate de catre specialisti, atentia fiind orientata catre body-urile tip salopeta. Sunt ideale atat pentru casa, cat si pentru calatorii deoarece sunt comode si protejeaza intreg corpul.

In privinta scutecelor, diversitatea acestora poate pune in dificultate mamicile care au de ales intre cele de unica folosinta, biodegradabile si cele care pot fi refolosite. Pentru igiena bebelusului sunt necesare servetelele umede, crema sau unguentul pentru iritatia provocata de scutece, salteluta pentru schimbat si asezat copilul cand trebuie imbracat, suzete si biberoane. Pentru depozitarea acccesoriilor atunci cand plecati intr-o calatorie este utila o geanta cu o captuseala rezistenta la apa.

Jucariile sunt un real stimul pentru copii inca din primul an de viata. Le dezvolta simturile, intelectul, capacitatea de asociere si cea lingvistica. Jucariile educative cum ar fi cuburile si figurinele de lemn colorate, cele cu beculete si muzica linistitoare au rolul de a stimula copilul sa le descopere, sa le atinga si sa reactioneze in conformitate cu acesta. Copilul va absorbi o cantitate mare de informatie din mediul exterior avand tendinta sa raspunda prin diverse sunete la stimulii externi. In timp, capacitatea de a vorbi va cunoaste o dezvoltare mai rapida decat a altor copii de aceeasi varsta. Este important ca jucariile sa nu fie formate din piese care se pot desface sau sa fie fabricate din materiale toxice pentru ca acestea vor deveni parte din activitatile sale zilnice.

Caruciorul si scaunul auto

In privinta alegerii unui carucior, acesta trebuie sa fie rezistent si sigur, dotat cu bara de protectie, centuri de siguranta, cadru stabil. Este importanta greutatea sa si posibilitatea de pliere, deoarece in functie de asta este posibila o manevrare si o transportare mai usoara, respectiv depozitarea si introducerea lui in spatii inguste. Tot mai multi parinti se orienteaza catre multifunctionalitate, carucioarele 3 in 1 adaptandu-se in functie de etapele de crestere ale bebelusului. Asadar, in primele 6 luni se foloseste landoul, urmat de varianta sport pana la 36 de luni. Scoica sau cosul poate fi folosita in tot acest interval, cu conditia ca greutatea copilului sa nu depaseasca 10 kilograme.

Pentru a feri copilul de eventualele pericole din timpul mersului cu masina, trebuie avuta in vedere achizionarea unui scaun de masina. Ba mai mult, acesta este o obligatie impusa de lege, fiind o masura de siguranta pentru copiii pana la varsta de 3 ani.

Cresterea unui bebelus nu este un lucru usor, insa beneficiind de sprijinul partenerului lucrurile vor incepe sa se aseze pe fagasul normal. Tinand cont de elementele mai sus enumerate, fa lista cu obiecte dedicate cresterii copilului inca din cel de-al doilea trimestru de sarcina.