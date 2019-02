Am împlinit vârsta de 60 de ani, am o vechime în muncă de peste 40 de ani, fără armată, și sunt Persoană Fizică Autorizată (PFA). Vă rog să-mi spuneți dacă eu am dreptul să mă pensionez anticipat sau anticipat parțial, adică, dacă e posibil cumulul PFA și pensie anticipată. (Vasile Vasile, București).