Piesele auto provenite din dezmembrari sunt o afacere profitabila atat pentru cel care cumpara cat si pentru cel care vinde, asa ca ambele parti au de castigat de pe urma pieselor din dezmembrari. Piesele auto provenite din dezmembrarea masinilor sunt comercializate in general de catre parcuri de dezmembrari auto autorizate legal sa desfasoare acest tip de activitate pe teritoriul Romaniei. Parcurile care sunt acreditate R.A.R (Registrul Auto Roman) achizitioneaza masini in perfecta stare de functionare sau lovite si cu ajutorul mecanicilor care dezmembreaza piesele cu pricepere apoi depoziteaza piesele auto atent pe categorii si le verifica inainte sa le comercializeze. Masinile care ajung la dezmembrari provin din tari precum: Italia, Germania, Olanda, Polonia, Anglia ,Sapania si chiar si din Romania.

Afacerea cu dezmembrari auto a luat amploare in Romania in urma cu 5-6 ani insa cei care acum au parcuri extrem de mari care se intind chiar si pe cateva mii bune de metrii patrati au inceput cu mai bine de 15 ani si spun ei pe vremea aceea dezmembrau marci auto precum Olcit, Dacia 1310, Aro si Golf 3. Acum situatia s-a schimbat si business-ul a evoluat iar cei care au investit bani multi in aceasta afacere au acum la vanzare piese chiar si pentru Porsche Panamera, Audi A8 si multe alte marci de lux. Clientii sunt din toate paturile sociale, atat bogati cat si oameni cu un venit mai mic insa foarte multi sunt multumiti de ceea ce au achizitionat de la dezmembrari auto.

De unde este bine sa achizitionezi piese din dezmembrari?

Cel mai bine pentru cel care cumpara piese din dezmembrari este sa achizitioneze piesele pentru masina sa de la parcuri de dezmembrari autorizate pentru ca:

– Parcurile autorizate ofera factura

– ofera garantie pentru piesele comercializate (unii dintre ei ofera garantie chiar si 3 luni de la achizitionarea piesei respective)

– Parcul de dezmembrari autorizat ofera posibilitatea de retur astfel incat puteti schimba piesa in cazul in care nu ati comandat ce trebuie

Este bine sa comand piese din dezmembrari de pe internet?

Este foarte bine sa cumparati piese auto de pe internet pentru ca parcurile inscrise pe anumite site-uri de specialitate sunt mai intai verificate de catre site-urile respective. De pe internet poti comanda mult mai usor pentru ca nu trebuie sa pierdeti timp facand nenumarate drumuri pana la diverse parcuri de dezmembrari pentru a gasi piesa dorita de dumneavostra. Pe internet poti face comparatii intre preturi si poti vedea poze si video-uri cu piesa pe care urmeaza sa o cumperi. Exista anumite site-uri pe care poti face o cerere de piesa daca nu ai timp sa cauti si instant cererea respectiva ajunge la toate parcurile inscrise pe site iar acestia ulterior vor venii cu oferte si preturi ori poze cu piesa respectiva sau chiar si video. Trebuie insa chiar si de pe internet sa cuparati de pe site-uri de calitate, facute bine, usor de folosit si securizate.Un astfel de site de pe care cei care au cumprat si au fost multumiti si il recomanda a fi de incredere se numeste www.dezmembrarisipieseauto.ro, este un site securizat , se poate recunoaste foarte simplu acest lucru pentru ca sus in link este de forma https:// si este de culoare verde ceea ce indica faptul ca puteti cumpara cu incredere pentru ca va protejeaza datele. Este un site foarte bun si vine cu foarte multe avantaje in plus fata de competitori pentru ca cei care vand piese auto pot adauga cu un singur clik peste 248 de anunturi. De exeplu daca ai o masina la dezmembrat ( Volkswagen Passat ) cu un singur clik poti posta peste 248 de anunturi cu toate piesele pe care masina respectiva le contine (de la elemente de caroserie pana la motor complet ) si in plus obtii credite cu care poti promova anunturile pe care le doresti ori de cate ori adaugi un anunt.

Piesele din dezmembrari sunt mult mai ieftine fata de cele noi sau aftermarket si au avantajul ca sunt 100% originale si in plus gasim imediat ceea ce cautam, gama de masini fiind foarte larga de aceea foarte multi romani prefera sa cumpere de la dezmembrari auto, tu de ce nu ai face-o?