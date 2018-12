(Publicitate) Farmacia la Preț Mic – locație nou deschisă în Bulevardul Lacul Tei din București

Cine este Farmacia la Preț Mic

Proiectul Farmacia la Preț Mic pe care îl vedem acum reprezintă continuarea unui proiect care are o vechime mai mare de un an al societății Spring Farm, societate care este deținută de companiile Fildas și Medical Services United. La început a fost gândit un proiect de farmacie online, care a funcționat o perioadă de timp sub denumirea de Farmacia de pe Net'. Proiectul a prins foarte bine, iar dorința publicului a fost aceea de a avea posibilitatea de a testa și de a vedea produsele, dar mai ales de a discuta față-n față cu un farmacist specialist. În felul acesta a luat naștere brandul Farmacia la Preț Mic', concept realizat în totalitate de Agenția Tonica Group, deținătoarea brand-ului.

Cum s-a ales cartierul Tei pentru o nouă locație Farmacia la Preț Mic

Decizia de a ne muta intr-o nouă locație Farmacia la Preț Mic amplasata în cartierul Tei a venit imediat cum am citit anunțurile cu privire la eliberarea acestui spațiu. Am considerat că spațiul este unul potrivit pentru nevoile farmaciei noastre deoarece disponibilitatea online este mult mai mare, iar produsele cosmetice, tehnico-medicale și suplimentele alimentare au nevoie de un spațiu mai mare. Chiar dacă este un spațiu farmaceutic de aproximativ 500 de metri, unde există cheltuieli mari de întreținere, suntem optimiști și sperăm că în 6-8 luni de la deschidere, farmacia să își acopere cheltuielile de funcționare, dar și să intre pe profit. Nu este o misiune ușoară, dar suntem un colectiv de profesioniști și avem toată încrederea', a declarat doamna diriginte farmacist Alexandra Dirilici.

În Farmacia la Preț Mic din Tei poti merge în fiecare zi de luni până vineri de la 8:00 la 22:00, iar în weekend de la 8:00 la 18:00. De asemenea, poți comanda online pe www.farmacialapretmic.ro orice produs din farmacie. Dacă faci comanda din București în intervalul luni-joi până în ora 12:00, primești produsele comandate chiar a doua zi, iar dacă faci comandă din orice alt oraș al țării, produsele vor ajunge la tine în termen de 48 de ore.

Suntem de părere că proiectul nostru, Farmacia la Preț Mic va încânta publicul din București datorită numărului mare de produse noi, dar și a diversității produselor prezentate. De asemenea, toate produsele, suplimentele alimentare și alimentele cu destinație specială sunt avizate de Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului ori de Institutul de Bioresurse Alimentare', conchide doamna diriginte farmacist Alexandra Dirilici.