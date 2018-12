(Publicitate) Jucării educative pentru copii în funcție de vârstă

Ce jocuri și jucării să alegi pentru copii în funcție de vârstă

0 luni – 1 an. Pentru bebelușii până într-un an sunt recomandate jucării educative și interactive precum cărticele zgomotoase confecționate din material textil, astfel încât să nu îi rănească. Mai mult, pentru copiii cu vârste între 0 și 3 luni, poți opta pentru șabloane de culori contrastante sau deschise, jucării de pluș care se țin ușor în mână, cutiuțe muzicale, sau jucării cu senzori. Toate acestea îi vor capta imediat atenția. Între 3 și 6 luni poți alege animăluțe din pluș moale, jucării din cauciuc care fac zgomot, precum și o bară sau un centru de activitate. Între 6 și 9 luni bebelușul tău se poate juca cu diverse mingiuțe moi și jucării care imită obiectele casnice. Între 9 luni și 1 an, poți adăuga jucării sortator, jucării pe care copilul le poate împinge și seturi formate din găleată și lopată.

1 – 3 ani. La această vârstă, cei mici devin din ce în ce mai independenți. Astfel, copiii între 1 an și 3 ani pot folosi jucării și jocuri interactive care să îi stimuleze să meargă singuri, să cânte, să asculte. Prin urmare, poți alege instrumente muzicale de jucărie, puzzle-uri, unelte pentru artă, mașinuțe în miniatură pe care să le poată pedala, sau echipamente casnice pentru copii.

3 – 6 ani. Acum este momentul când copilul tău vrea deseori să îi includă și pe ceilalți în joaca lui. Vei observa că cel mic va deveni mult mai activ, va începe să joace roluri de oameni mari, să se costumeze, să își folosească din ce în ce mai mult imaginația și să își manifeste emoțiile. Între 3 și 6 ani poți opta pentru jucării educative și interactive precum seturi de construcții, cărți de povești, jocuri de memorie, triciclete, biciclete, puzzle-uri, păpuși, animăluțe de plus, sau marionete.

6 – 9 ani. La această vârstă, copiii încep să fie interesați de jucării și jocuri educative de societate care implică diferite abilități și strategii, precum explorarea diverselor situații din lumea adulților și descoperirea informațiilor despre mediul înconjurător. Pe scurt, între 6 și 9 ani cei mici preferă activitățile care se bazează pe abilități fizice, intelectuale, și de coordonare. Așadar, poți alege echipamente de gimnastică și sport, role, biciclete, echipamente de știință, jocuri de societate, jocuri electronice, sau cărți de citit.

Principalele avantaje ale jucăriilor

Indiferent de vârsta copilului, aceste jucării educative și interactive au beneficii nelimitate.

Dezvoltarea simțurilor

Acest avantaj se aplică în special bebelușilor, deoarece ei experimentează fiecare simț în parte pentru prima dată. Cu ajutorul unor jocuri interactive viu colorate, care scot sunete, sau au diferite forme, nou născutul va experimenta lucruri noi care vor contribui la conturarea personalității.

Creșterea coeficientului de inteligență

În ciuda faptului că micuții își arată talentele încă din primii ani de viață, dezvoltarea lor poate fi sprijinită de folosirea unor jocuri educative care facilitează exercițiul și studiul. Aceste jucării sporesc alfabetizarea, întăresc memoria și îmbunătățesc coordonarea. În plus, copiii sunt încurajați să înțeleagă și să analizeze mai detaliat diverse situații.

Cauză și efect

Multe jucării pentru copii educative ii învață pe cei mici despre cauză și efect. Acest lucru îi va ajută în viitor să ia decizii corecte.

Dezvoltarea emoțională și socială

Copiii se transformă, prin joacă, într-o serie de personaje și imită numeroase situații din societate. Astfel, ei învață să își aștepte rândul, să relaționeze cu ceilalți, să împartă, să aibă diferite responsabilități, să poarte un dialog, și să își exprime stările emoționale.

Alegând jucăriile educative și interactive potrivite pentru vârsta copilului tău, îl ajuți pe micuț să se dezvolte în timp ce se joacă. Așadar, prin experiențe distractive, copilul va dobândi abilități care îi vor fi utile pe tot parcursul vieții.