Echipamentul IT refurbished il inlocuieste optim pe cel nou

Echipamentele IT refurbished sunt, de fapt, produse reconditionate. Sunt produse utilizate deja o perioada de timp insa repuse in circuit doar dupa ce sunt aduse intr-o forma de functionare similara celor noi. Avand in vedere ca numeroase companii mari au o politica care include si inlocuirea dispozitivelor IT la o anumita perioada de timp cu echipamente noi si inovative, laptopurile, calculatoarele si alte produse IT inlocuite, de cele mai multe ori intr-o stare foarte buna de functionare, ajung la brokeri de IT second hand.

IT-SH importa echipamente refurbished din tari precum Germania, Franta, Olanda si Anglia pe care le include intr-o oferta generoasa. Toate produsele provin de la branduri consacrate din industria IT, precum HP, IBM, Lenovo Sony sau Dell – desi oferta nu se limiteaza doar la acestea.

Procesul de reconditionare prin care trec dispozitivele IT cand ajung la brokeri de IT include o multitudine de operatiuni. De exemplu, vorbind strict despre laptopuri refurbished, acestea sunt curatate, testate, reparate (daca necesita), reconfigurate si, din nou, retestate. In plus, daca este cazul sunt revopsite, ulterior reambalate si puse la vanzare. Astfel de produse se numesc refurbished, functioneaza similar celor noi si la vanzare dispun de garantie.

Avantajele produselor IT refurbished sunt numeroase, insa cel mai important consta in faptul ca in oferta nu se includ echipamente no name, ci doar dintre cele de la branduri cunoscute caracterizate de fiabilitate si stabilitate. Desi pot fi considerate depasite, prin comparatie cu cele din generatia nou, configuratia le poate recomanda eficienta.

Un plus important este asigurat de pretul mic al produselor refurbished. De exemplu, un calculator cu licenta Dell Optiplex 780Sff, E8400 3.0Ghz, 4GB, 320GB+Windows 7 Home costa doar 369 lei la IT-SH.

Echipamentul second hand o varianta ieftina doar cand se face referire la pret

Magazinul online IT-SH.ro include in oferta sa si echipament second hand, o alternativa viabila in ceea ce priveste calitatea produselor si accesibilitatea preturilor la echipamentul nou. De pe site pot fi achizitionate calculatoare ieftine, laptopuri, imprimante, plottere si multe alte produse cu functii si caracteristici superioare. De exemplu, un calculator second hand AVP-SA03 Mamba, AMD Kaveri A8-7600, 8GB ddr3, 1TB costa in acest moment 1100 RON.

Astfel de echipamente IT nu doar ca pot fi achizitionate, ci pot fi inchiriate de catre persoanele juridice. Oferta le este foarte potrivita firmelor aflate la inceput de drum pentru care fiecare investitie conteaza, motiv pentru care trebuie sa fie analizata si gandita foarte bine.

Dincolo de accesibilitatea produselor, IT-SH poate fi partenerul ideal din mai multe motive:

Asigura transport gratuit pentru comenzi care depasesc suma de 125 LEI;

Produsul poate fi returnat in 14 zile si clientul primeste banii inapoi;

Fiecare produs are un discount de 5%, materializat in puncte cadou care se iau in calcul la urmatoarea comanda. Un punct =1 leu.

Produsele refurbished au garantie de pana la 24 de luni, iar aceasta se poate extinde