Tortul potrivit pentru botezul micutului – cele mai deosebite idei de la artdessert.ro

Orice parinte isi doreste ca venirea pe lume a copilasului sa fie sarbatorita cat mai deosebit. Orice petrecere de botez trebuie organizata cu atentie, dar mai ales tortul, elementul principal al evenimentului trebuie sa fie selectat astfel incat sa incheie petrecerea destinata copilasului intr-o nota cat mai dulce, mai aparte.

Atunci cand vine vorba despre realizarea celor mai interesante modele de torturi pentru diverse evenimente, cofetarii specialisti ArtDessert reusesc sa faca din orice tort un adevarat deliciu culinar. Acest lucru este valabil si pentru partea legata de estetica ce este intotdeauna ireprosabila. Parintii pot opta pentru acele torturi botez pe care le considera ideale pentru un eveniment dedicat micutilor, noi membri ai familiei. Acestia au posibilitatea de a face tot felul de combinatii de stil, de aspecte si arome, astfel incat produsul final obtinut sa fie de exceptie.

In randurile ce urmeaza, expertii din spatele site-ului ArtDessert.ro ne intampina cu o serie de idei dintre care putem alege atunci cand trebuie sa ne ocupam de organizarea unui botez. Haideti sa vedem cu ce ne surprind acestia si ce modele de tort au pregatit pentru proaspetii parinti.

Un tort clasic va fi intotdeauna potrivit pentru un astfel de eveniment, in conditiile in care organizatorii nu sunt prea pretentiosi in ceea ce priveste prajitura centrala. Cu toate acestea, fiecare are posibilitatea de a opta pentru o anumita tematica dupa care sa fie realizat si ornat. Oricare ar fi decoratiunile din martipan pe care le prefera parintii, neindoielnic un tort plin de culoare si bun gust va atrage curiozitatea oaspetilor. Cei mici sigur se vor bucura din plin de acesta si il vor savura cu placere.

Important de avut in vedere atunci cand alegeti tortul daca acesta este pentru o fetita sau pentru un baietel. In prima situatie, o solutie potrivita o reprezinta intotdeauna martipanul roz sau culorile calde. In ceea ce priveste decoratiunile aplicate, poate fi vorba despre floricele, stelute, inimioare sau orice alte detalii simpatice care ar aduce un zambet de chipul celor ce vor admira tortul.

Daca este vorba despre un baietel insa, de preferat este sa se opteze pentru martipanul albastru sau orice culoare specifica. Chiar si un model clasic, realizat din aranjamente modeste poate reprezenta o solutie potrivita. Includerea unor detalii precum robotei, masinute sau orice alte astfel de decoratiuni ar putea fi o alegere pe masura.

Un aspect pe care parintii il pot avea in vedere este decorarea tortului cu data de nastere a copilasului. Este o ideea placuta si practica ce va face totul mai interesant pentru invitati. In acest caz, cei care nu cunosc acest detaliu vor fi pusi in tema.

Animalutele sunt indragite de cei mici, motiv pentru care un tort decorat in acest fel poate reprezenta, din nou, o solutie pentru cei care nu se pot hotara in privinta decoratiunilor pentru tort.

De asemenea, cei care doresc sa ofere un plus de originalitate evenimentului se pot orienta dupa un tort realizat intr-o forma atipica, dupa preferinte.

Nu trebuie pierdute din vedere nici aspectele legate de compozitie. Este adevarat ca aspectul estetic este foarte important in ceea ce priveste acele torturi botez, insa in aceeasi masura si aroma si cremele alese pentru acestea.

De asemenea, parintii trebuie sa tina cont de numarul de invitati pentru a comanda cantitatea potrivita de tort. Sigur nu isi doreste nimeni sa afle ca acesta este prea mic si nu au reusit toti sa se bucure de o portie.

Cel mai potrivit este sa se opteze pentru un tort ce are o compozitie pe placul tuturor, mai mult sau mai putin. In cazul in care o crema este apreciata doar de o parte a invitatilor, ceilalti nu vor fi privilegiati de onoarea de a savura prajitura.

