Totul despre viata frumoasa pe care un bloc nou de apartamente ti-o ofera

In ultimii ani, din ce in ce mai multe familii prefera sa cumpere apartamente noi, in cartiere rezidentiale elegante, decat sa cumpere spatii de locuit aflate in blocuri vechi. Nu doar aspectul acestora reprezinta factorul de decizie in aceasta alegere. Trebuie sa stii ca un bloc nou de locuinte este si mult mai eficient. De la siguranta pe care o ofera si pana la faptul ca pierderile de caldura le fac mult mai rentabile, apartamentele intr-o cladire nou construita iti ofera o serie de avantaje, pe care le ti le prezentam pe larg in randurile de mai jos:

1. Eficienta energetica deosebita

Sa spunem ca urmaresti cu atentie ofertele la apartamente cu 3 camere, pentru a le oferi celor din familia ta spatiu suficient si confort deplin. Iti sugeram sa iei in calcul faptul ca un bloc construit recent are centrala proprie in condensatie, ce asigura un consum redus de energie termica. Fata de locuintele aflate in blocuri vechi, apartamentele din cartierele nou construite pot dispune de incalzire in pardoseala, ce asigura o economie de energie de pana la 30%. Astfel, facturile lunare la caldura, mai ales in lunile de iarna, vor fi mult mai mici. De asemenea, infrastructura pentru distributia agentului termic este net superioara celor din blocurile vechi, a caror sisteme de furnizare pot avea pierderi de pana la 80%.

2. Rezistenta foarte buna la cutremure

Atunci cand urmaresti anunturile imobiliare, pentru cumpararea unui apartament intr-un bloc sigur, nu uita de faptul ca locuintele din cartierele noi sunt mult mai rezistente fata de cele aflate in blocuri vechi. Motivul este simplu: structura de tip monolit si calitatea foarte buna a materialelor utilizate in prezent ofera mai multa siguranta locuitorilor unui bloc nou. Mai mult decat atat, exista evacuari de urgenta, hidranti pentru interventia rapida a pompierilor si suficient spatiu de evacuare a posibilelor victime. Fereste-te de blocurile cu bulina rosie sau de blocurile a caror fatada sta sa cada. Faptul ca o nenorocire inca nu s-a intamplat, nu inseamna ca lucrurile vor ramane la fel si in viitor. De aceea, alege intotdeauna siguranta pentru familia ta.

3. Totul este nou in jurul tau

Faptul ca te muti intr-o locuinta noua, in care nimeni nu a mai locuit niciodata si unde totul este nou, curat si in ton cu ultimele tendinte, iti ofera cu siguranta o dispozitie excelenta. Spre deosebire de apartamentele vechi, de 40-50 de ani, unde totul are un aer de-a dreptul ponosit, aerul proaspat dintre peretii unui apartament nou este absolut potrivit pentru o familie tanara, aflata la inceput de drum.

Aceasta sunt poate cele mai importante lucruri, de pe o lista mult mai mare a avantajelor pe care un bloc nou de locuinte il ofera. De la faptul ca eficienta energetica iti pastreza mai multi bani in buzunar, in fiecare luna, pana la siguranta sporita pe care structura unui bloc nou o ofera, o locuinta intr-un bloc nou este tot ce ti-ai putea dori: design futurist, mobilier nou, curatenie si nu in ultimul rand, confort si siguranta pentru familia ta!