4 legume pe care le poți cultiva cu ușurință în gradină și beneficiile lor

Dacă vrei să faci profit și pe timpul iernii, înființează o cultură de legume rezistente la temperaturi joase sau optează direct pentru un solar în care vei putea controla condițiile de mediu. Mai mult, consumul de legume pe timpul iernii este recomandat pentru o viață sănătoasă de către cercetătorii de la Harvard.

1. Spanacul

Spanacul (Spinacia oleracea) este o legumă verde care se poate consuma atât în stare proaspătă, cât și în stare procesată. Cultura de spanac este productivă deoarece are o perioadă scurtă de vegetație și are o rezistență crescută la temperaturi scăzute. Pentru a obține o recoltă bogată, spanacul are nevoie de următoarele condiții

Solul potrivit : bogat în humus, cu pH 6,5 – 7,5 și cu un conținut bogat în minerale precum azot, fosfor, potasiu;

Temperatură optimă: semințele germinează de la temperaturi de 2-3 grade iar temperatura de creștere se încadrează între 15 și 17 grade Celsius;

Lumina ideală: lumina excesivă afectează formarea frunzelor, vei obține o producție mai bună în perioadele în care ziua este mai scurtă precum primăvara și toamna;

Condiții necesare de umiditate : nivelul optim de umiditate în sol este de 75% la o adâncime de 20-25 de centimetri.

Cultura de spanac poate fi plantată și în solarii, toamna sau iarna, deoarece poate rezista chiar și la temperaturi de 2 – 3 grade Celsius. Recolta poate fi culeasă la aproximativ 50-60 de zile după ce semințele au răsărit. Pentru a proteja plantele când temperaturile sunt negative, folosește folie termică dublă și o sursă de încălzire precum o centrală cu aer cald.

Spanacul are un conținut ridicat de vitamine dar și de acid folic, fier calciu, magneziu, zinc și potasiu. Un consum constant de magneziu te va ajuta să îți îmbunătățești funcționarea nervilor și a mușchilor și să îți menții un sistem imunitar sănătos.

2. Morcovul

Morcovul (Daucus carota subsp. Sativus) este o legumă rădăcinoasă ce poate fi folosită atât în stare crudă, cât și preparată sub diverse forme. Cultura morcovului are anumite particularități și trebuie să ții cont de următoarele condiții pentru a fi productivă:

Solul potrivit: sol cu fertilitate moderată, reavăn, bine drenat și afânat cu un pH cuprins între 5,8 și 7; solul ideal trebuie să fie luto-nisipos, nisipos sau aluvial;

Temperatură optimă: semințele încep să germineze de la temperaturi de 5 grade Celsius dar cea optimă pentru o germinare de doar 6-7 zile este de 20 – 25 grade Celsius; pentru creștere, morcovii preferă o temperatură între 15 și 24 de grade Celsius;

Lumina ideală: morcovul este o plantă de zi lungă, are nevoie de multă lumină pentru a se dezvolta;

Condiții necesare de umiditate: pentru o cultură bogată, este recomandată irigarea prin aspersie mai ales în anumite perioade de creștere: germinare, după răsărire, în timpul dezvoltării rădăcinii.

Morcovul poate fi crescut și în solar dacă sunt menținute temperaturi peste 3 grade Celsius; planta este afectată de îngheț la – 1 grad Celsius. Poți începe semănarea lui chiar din ianuarie urmând ca la aproximativ trei săptămâni după răsărire să faci prima rărire; astfel te vei asigura că plantele au spațiu pentru dezvoltarea rădăcinilor.

Rădăcina morcovului conține betacaroten, fibre, vitamina K, potasiu și antioxidanți. Culoarea portocalie a morcovilor vine de la conținutul bogat în caroten, care împreună cu alt compus, vitamina A, contribuie la îmbunătățirea vederii.

3. Usturoiul

Usturoiul (Allium sativum) este o plantă perenă, deseori utilizată în gastronomie, care ocupă aproximativ 4% din totalul suprafețelor cultivate cu legume din țara noastră. Este o plantă rezistentă la frig, dar pentru a obține o cultură de usturoi sănătoasă, trebuie să respecți următoarele cerințe referitoare la mediul de cultivare:

Solul potrivit: usturoiul preferă un sol fertil, reavăn, afânat și bine drenat cu un pH între 6,7 și 7,8;

Temperatura optimă: bulbii încep să vegeteze începând cu temperaturi de 4 grade Celsius iar temperatura ideală pentru dezvoltarea plantei se încadrează între 18 și 30 de grade Celsius;

Lumina ideală: usturoiul este o plantă de zi lungă, deci are nevoie de multă lumină pentru ca bulbul să crească;

Condiții necesare de umiditate: în perioada de creștere, nivelul de apă din sol pentru cultura de usturoi trebuie să fie de 80 – 90% la o adâncime de 30-40 de centimetri; în perioada de formare a bulbilor este necesară o umiditate de 70-80% iar până la maturarea bulbilor, nivelul potrivit este de 60-70%.

Datorită rezistenței la frig, usturoiul poate fi plantat și în solar, începând cu luna octombrie. Pentru înființarea culturii se folosesc bulbili (căței) care sunt introduși în pământ astfel încât partea superioară a bulbilului să se afle la nivelul solului. Recoltarea se poate face la aproximativ 80 de zile după plantare.

Usturoiul are în componență compuși care pot avea un efect benefic asupra sănătății tale: magneziu, vitamina B6, vitamina C, seleniu, sulfur și alicină. Unele studii susțin că usturoiul în doze mari poate scădea tensiunea arterială. În plus, reglează nivelul colesterolului și astfel reduce riscul unui atac de cord.

4. Ceapa verde

Cultura de ceapă verde (Allium fistulosum) poate fi realizată prin arpagic, semănat direct sau prin răsad. Prin plantarea directă a arpagicului, te vei asigura că plantele au un ritm mai rapid de creștere în primele faze de vegetație. Pentru a obține o cultură profitabilă, trebuie să respecți anumite cerințe față de factorii de mediu:

Solul potrivit: solul trebuie să aibă textura nisipo-lutoasă, să fie fertil, să aibă o structură permeabilă cu o capacitate optimă de reținere a apei și un pH între 6,5 și 7,8;

Temperatura optimă: semințele încep să germineze la o temperatură de 2-4 grade Celsius iar temperatura optimă pentru germinare este de 18-20 grade Celsius; pentru apariția și creșterea frunzelor temperatura potrivită este de 18-24 grade Celsius iar pentru maturizarea bulbilor este necesară o temperatură între 25 și 30 de grade Celsius;

Lumina ideală: ceapa verde trebuie plantată timpuriu deoarece are nevoie de zile scurte la începutul perioadei de vegetație și mai multă lumină în timpul creșterii bulbilor;

Condiții necesare de umiditate: în perioada de înrădăcinare și de vegetație, ceapa are nevoie de o umiditate de 80 – 90% la o adâncime de 30-40 centimetri în adâncime; în timpul formării bulbului este recomandată o umiditate de 70-80% și în timpul maturizării bulbului 60-70%.

Dacă vrei să faci profit și în perioada rece din an, alege să plantezi ceapa într-un solar acoperit cu folie termică dublă, pod din folie și o sursă de încălzire. Arpagicul se plantează în intervalul septembrie – februarie la o adâncime de 3-4 centimetri iar ceapa verde poate fi recoltată la 50 de zile de la înființarea culturii.

Ceapa verde are un conținut redus de calorii și este bogată în nutrienți care te ajută să ai un sistem imunitar sănătos. Spre exemplu, ceapa verde are un conținut ridicat de vitamina K care joacă un rol principal în procesul coagulării sângelui.

Înainte de a începe orice lucrare în grădină, asigură-te că știi care este perioada optimă de plantare a semințelor sau bulbilor, că ai solul potrivit și că poți asigura condițiile optime de creștere pentru diferite legume: temperatură, lumină și umiditate.

Sursă foto: Shutterstock

(P) Material realizat împreună cu agro.basf.ro