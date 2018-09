5 sfaturi utile pentru ca grădina ta să arate absolut senzațional

Dar pana in punctul in care te poti bucura de activitatile relaxante, e bine sa te ghidezi dupa cateva criterii importante. Asadar, atunci cand vine vorba de amenajari de gradini trebuie sa fii bine documentat, iar in acest sens, ti-am pregatit cateva indicatii pe care speram sa le pui in practica, dupa cum urmeaza:

Si gradina are nevoie de un… stil

Ca si in cazul amenajarii unei locuinte, si amenjarea gradinii trebuie sa porneasca de la o idee care sa fie baza pentru imaginea de ansamblu. Indiferent de stilul pe care il vei alege (fie ca e vorba de unul rustic, minimalist, englezesc sau frantuzesc), este important sa acorzi toata atentia acestui detaliu' daca iti doresti ca gradina ta sa fie una cu adevarat uimitoare. In acest fel vei da un plus de personalitate gradinii tale si toate elementele de decor vor face parte din aceelasi concept.

Gandeste-te sa transformi acest spatiu intr-unul placut in fiecare sezon

Daca din punct de vedere estetic, toate reperele in sunt clare, din acest punct imaginatia joaca un rol esential. Toate alegerile pe care le vei face, in raport cu plantele si celelalte componente trebuie sa transforme gradina intr-un spatiu in care vrei sa petreci cat mai mult timp. Un loc special in care sa te bucuri de momente de liniste pentru tine, activitati distractive impreuna cu toata familia sau intalniri prelungite cu prietenii.

Atentie la amplasarea elementelor principale

Si pentru ca aminteam anterior de activitati impreuna cu cei dragi, este bine sa gandesti intregul spatiu astfel incat sa lasi loc pentru spatii functionale. Prin urmare, amenajarea gradinii trebuie sa o planifici tinand cont si de acest aspect. Daca te-ai gandit la un balansoar, un loc pentru gratar, un foisor sau de ce nu, poate chiar o piscina, amplaseaza-le astfel incat sa ai suficient loc pentru alei sau gard viu care se delimiteze zonele respective.

Opteaza pentru gazon, flori, arbusti si alte plante care iti vor infrumuseta gradina

Cum am putea vorbi despre amanjarea unei gradini fara sa aducem in discutie multe plante, un colt verde care sa intregeasca imaginea idilica. Daca optezi pentru un stil de amenajare englezesc, planteaza cat mai mult gazon si flori colorate. Stilul rustic, in schimb este carcaterizat de un mobilier din lemn pentru accesorii, multe zambile, muscate, trandafiri sau petunii si sa nu uitam, de o gradinita cu legume. Iar daca vrei sa ca la tine acasa sa se regaseasca constant influente mediteraneene, ar trebui sa fii destul de precaut caci toate plantele specifice (citrice, leandru, maslin) nu rezista foarte bine climatului din tara noastra.

Odata cu amanjarea gradinii, nu uita ca ea nu se ingrijeste singura

O gradina bine organizata si frumos amenajata are nevoie de atentie, timp si dedicare. Intretinerea ea poate fi o modalitate de petrecere a timpului liber, o activitate menita relaxarii. Inainte de a hotari ce varianta vei alege, nu uita sa iei in calcul si acest aspect.

(P) articol realizat împreună cu 1design.ro