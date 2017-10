Cititori din întreaga țară ne întreabă ce se întâmplă cu ajutoarele alimentare de la UE care s-au dat în ultimii ani, dacă se mai dau anul acesta, cine are dreptul să le primească, cine și când le va împărți ș.a.m.d? Răspundem azi la aceste întrebări.

La solicitarea redacției, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) ne-a răspuns că Noul Ghid al Solicitantului, pentru programul „Acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă” (POAD), a fost aprobat şi publicat pe site-ul instituției (www.fonduri-ue.ro).

Cine are dreptul la ajutoarele alimentare de la UE

Grupul țintă, adică, destinatarii finali ai ajutoarelor, acoperă întreg teritoriul țării şi este reprezentat astfel: a).Familii în sărăcie severă, care beneficiază de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare sau ale căror venituri lunare și bunuri, conform declarațiilor de venit pe propria răspundere, s-ar încadra în limitele stabilite prin Legea 416/2001; b).Familii cu copii care beneficiază de Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare, sau ale căror venituri lunare pe membru de familie, conform declarațiilor de venit pe propria răspundere, sunt sub pragul minim stabilit prin această lege; c) Persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente etc.) și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.

Informații, de la primărie

Unitățile administrativ teritoriale de pe raza localităţii de domiciliu (primăriile) sunt instituţiile responsabile cu distribuţia la nivel local a acestor pachete către destinatarii finali. Toate informaţiile referitoare la perioada și locul de distribuţie pot fi obţinute de la sediile primăriilor din întreaga țară.

Pe lângă alimente, produse de igienă

MDRAPFE precizează că, începând din acest an, beneficiarii finali de ajutoare alimentare vor primi şi produse de igienă, în vederea unei mai bune adresări a nevoilor celor mai defavorizate persoane. Anul acesta, pe lângă pachetele cu produse alimentare, se vor acorda și pachete cu produse de igienă, care se vor acorda de 2 ori pe an.

Distribuirea, în luna decembrie

“În prezent se pregătesc proiectele, urmează procedurile de achiziție publică a ajutoarelor și estimăm că, începând din luna decembrie a.c., pachetele cu produse alimentare și pachete cu produse pentru igiena personală și a locuinței vor ajunge la persoanele dezavantajate”- precizează MDRAPFE.

