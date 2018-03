Cum alegi legumele. Criterii de care trebuie să ții cont

Acum consumăm legume care nu se găsesc la noi sau care nu sunt de sezon. Pentru a profita din plin de calitățile lor, află cum alegi legumele când le cumperi.

Dovlecei

Privește cu atenție coaja- dacă este netedă și moale, dovlecelul este proaspăt cules. Evită dovlceii care au pete. Ține cont și de fermitatea lor și preferă-i pe cei mici.

Conopidă

Buchețelele sunt fie mari, fie mai mici. Fii atentă să fie compacte, fine și foarte strânse între ele. În privința culorii, evită-le pe cel pătate sau care au frunzele veștejite. Culoarea albă este un semn bun pentru această legumă.

Ardei gras

Numără câte secțiuni are ardeiul. Dacă sunt doar 2-3, e bine să știi că are puține semințe și un gust amar. Dacă are 4 secțiuni are un gust mai dulce, dar e mai bogat în semințe.

Morcovii

Un morcov bun va fi ferm, niciodată moale. E bine să-i eviți pe cei groși și lungi. Cei mici sunt mult mai savuroși, ca și dovleceii.

Castravete

Suntem tentați să-i luăm pe cei mari. E bine însă să știi că cei mici sunt mult mai gustoși. Deci, chiar dacă vei plăti mai mult, vei gâștiga gust!

Anghinare

O bucată prea deschisă este adesea prea coaptă, fibroasă și tare. Evită-le și pe cele foarte pătate la vârfuri sau la baza frunzelor. Alege anghinarea verde sau violet.

Vinete

Dacă a fost culeasă de demult coaja ei devine maronie, mată și încrețită. Preferă, deci vinetele care au pielea stălucitoare și netedă. Ea trebuie să fie fermă, dar nu foarte dură.

Cartofi dulci

Fii atentă la aspect. O culoare vie este preferabilă. De asemenea, alege cartofii cu coaja netedă, fără pete și fermi la atingere.

Ceapa verde

Trebuie verificată zona unde partea albă se întâlnește cu cea verde. Dacă această zonă este în degrade, ceapa nu e bună, fiind tare. Alege ceapa unde separația este distinctă.

Broccoli

Ca și la conopidă, alege buchete bine închise și strânse. Și pe cele care au piciorul scurt și frunzele verde închis.

Sparanghel

Tija trebuie să fie mai degrabă rigidă și tare. De asemenea, dacă vârfurile sunt strălucitoare și casante, spranghelul este foarte proaspăt.

Fenicul

Nu îl cumpăra dacă este pătat sau galben. Trebuie să fie foarte alb, grăsuț, ferm și cu raze verde intens.