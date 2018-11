Cum transformi goana după cadouri într-o joacă de copii. 3 sfaturi ca să alegi cadouri potrivite pentru cei mici

Vrei să ai siguranța că ai ales un cadou care să fie în același timp util și care să îi încânte pe copii, de îndată ce au deschis cutia. Așa că te vezi pus în fața aceleiași întrebări: cum alegi cadoul potrivit pentru copilul tău. De aceea, am adunat mai jos câteva sfaturi care te vor ajuta să alegi cu ușurință cadoul de sărbători pentru cei mici.

Ține cont de vârsta copilului

Bineînțeles, acesta este primul criteriu care te va ajuta să găsești cadoul potrivit. Pe lângă faptul că îți ușurează decizia, acest criteriu te ajută să alegi o jucărie care să fie sigură pentru cel mic. Oricât de mult ți-ar plăcea o jucărie sau cât de interesantă și distractivă ți s-ar părea, pentru un copil cu vârsta mai mică de trei ani nu ar trebuie să alegi niciodată jucării cu părți mici pe care le poate înghiți.

În plus, un copil mic nu va avea răbdare să se joace sau nu va înțelege un joc care este creat pentru copii mai mari. Toate jucăriile sunt create în funcție de vârsta copilului, așa că trebuie doar să acorzi mai multă atenție citirii recomandărilor.

Alege jucării care stimulează creativitatea

În timp ce unele jucării sunt pur și simplu distractive, încearcă să cauți și jucării care să stimuleze creativitatea și curiozitatea celor mici și care să îi încurajeze să experimenteze lucruri noi. Chiar dacă o mașinuță cu sirene și lumini este interesantă la început, pe termen lung copiii își vor pierde interesul de a se mai juca cu ea.

Jucăriile care au și un rol educațional, în schimb, îi ajută pe copii să învețe lucruri noi și să prindă mai multă încredere. Optează pentru jucării educative, precum puzzle-uri, seturi de construcție, dar și alte jucării care îi încurajează pe cei mici să se concentreze și să învețe cuvinte noi, culori, forme și chiar o limbă străină.

Dar nu uita și de jucăriile clasice

Chiar dacă jucăriile educative au numeroase avantaje pentru copii, o idee bună ar fi să optezi și pentru jucării clasice, precum animale de pluș, păpuși sau seturi de bucătărie și ceai, mai ales că și aceste jucării aduc un avantaj care merită luat în seamă: pe lângă faptul că le dezvoltă imaginația, copiii învață să socializeze mult mai bine.

De câte ori nu ai organizat și tu petreceri cu toate jucăriile preferate sau ai predat lecții păpușilor? Cei mici se atașează de jucăriile preferate și le consideră un prieten bun de care trebuie să aibă grijă.

Consideră cărțile o investiție înțeleaptă

Dacă am mai sus am vorbit de jucăriile educative și de avantajele lor pentru cei mici, e bine să amintim că și cărțile joacă un rol important în educarea și stimularea creativității copiilor. Chiar dacă încă nu au ajuns la vârsta la care să citească, este cu atât mai important să le citești tu povești. Studiile arată că acest obicei le îmbunătățește abilitățile cognitive. În plus, încurajează interacțiunea dintre părinți și copii.

În concluzie, atât timp cât alegi jucării care sunt potrivite pentru vârsta copilului și îl ajută să își dezvolte creativitatea și, în același timp, să se distreze, poți avea siguranța că ai găsit cadoul potrivit pentru cel mic. Rămâne doar să vă bucurați împreună de momentul despachetării cadourilor.

Sursă foto: Shutterstock