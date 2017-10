Mulți cititori ne întreabă care este diferența dintre administratorul și președintele asociației de proprietari/locatari dintr-un bloc, ce atribuții are unul și ce atribuții are celălalt.

Site-ul „Administrator la bloc” ne prezintă, pe scurt, care sunt principalele diferențe între un administrator și un președinte de bloc.

Obligațiile administratorului

Un administrator de bloc are delimitate foarte clar, prin prevederi legale, următoarele îndatoriri: Gestionarea bunurilor materiale și bănești, în cazul spațiului comun; Contractarea și menținerea relației cu furnizorii de servicii; Verificarea și raportarea situațiilor în ceea ce privește consumul utilităților; Verificarea funcționării corecte a instalațiilor blocului (apa, curent, gaze); Buna orânduire a relațiilor între asociația de locatari si administrație ș.a.

Obligațiile președintelui

Pe de alta parte, diferența dintre administratorul și președintele asociației constă în faptul că președintele are obligații mult diferite față de administrator. Acesta se situează, ierarhic, pe o poziție superioară administratorului și are obligații de altă natură. De exemplu, președintele de bloc este responsabil cu evidența și actualizarea cărții tehnice a blocului, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari; Tot președintele de bloc își reprezintă asociația în cazul contractelor cu furnizorii și semnează în numele acesteia; Președintele are drept de semnatură asupra conturilor și evidentelor fiscale; Tot el este cel care stabilește ordinea efectuării lucrărilor de întreținere, renovare și reabilitare, el stabilind și bugetele, alături de asociația de proprietari și de administratori; Președintele este singurul care poate convoca comitetul executiv, ori de câte ori este nevoie; Președintele asociației păstreaza asupra lui și folosește stampila asociației de proprietari, semnând și parafând contractele de muncă și convențiile.

Cererile și sesizările se prezintă președintelui

Iată, așadar, pe scurt, principalele diferențe fundamentale între un administrator de bloc și un președinte de bloc. Astfel de informații sunt extrem de utile, atunci cand sunteți un locatar în cadrul unui bloc de apartamente. Trebuie să știti, spre exemplu, că fiecare plângere sau sugestie trebuie să ajungă la președintele de bloc, deoarece, administratorul nu are drept de decizie la același nivel și s-ar putea să nu vă poată soluționa, de fiecare dată, problema. Mai multe detalii pe https://blocul-tau.ro/

