Curățarea electrocasnicelor este foarte importantă pentru a prelungi durata de viață a aparatelor din casă. În plus, curățarea lor vă dă posibilitatea să constatați în ce stare sunt și să aflați mai multe despre ele. Electrocasnicele sunt aparate pe care le folosiți zilnic atât acasă, cât și la birou. Din acest motiv, în cele ce urmează vă vom oferi câteva sfaturi cu privire la modul în care le puteți curăța.

Cu ajutorul acestor trucuri, electrocasnicele dvs. se vor menține în stare perfectă. În plus, veți putea economisi bani și proteja mediul înconjurător. Sunt trucuri simple pe care despre cum puteți curăța cu ușurință atât electrocasnicele de acasă, cât și pe cele de la birou.

În plus, curățarea corespunzătoare a electrocasnicelor nu doar le va prelungi viața, ci vă va ajuta să evitați accidentele de acasă sau de la birou, cauzate de posibilele scurtcircuite sau defecțiuni.

Curățarea televizorului

Televizorul poate fi curățat cu o cârpă umezită cu suc de lămâie. Sucul de lămâie va face ca ecranul televizorului să respingă praful care se poate depune. Sucul de lămâie este una dintre cele mai bune soluții atunci când vine vorba de curățarea obiectelor sau articolelor de îmbrăcăminte. Este o soluție utilă și la îndemâna oricui.

Curățarea mașinei de spălat

Ștergeți cu regularitate garnitura de cauciuc cu o cârpă curată și umezită. Acolo se acumulează spuma murdară care, după un timp, degajă un miros neplăcut. Acest lucru se întâmplă în special dacă spălați cu detergent lichid.

De asemenea, scoateți cutia de detergent la fiecare câteva luni și spălați-o cu apă caldă. Când o spălați, nu uitați să eliminați orice urmă de murdărie din partea inferioară a cutiei.

Curățarea mașinii de spălat vase

Pentru a curăța mașina de spălat vase, scoateți filtrul și spălați-o cu apă curată, folosind o perie sau o periuță de dinți veche. Curățați pereții interiori ai mașinii de spălat vase cu oțet alb.

Pentru a elimina mirosurile neplăcute ale mașinii de spălat vase, care provin din rămășițele de alimente acumulate, trebuie să o curățați bine pe interior și să puneți jumătate de lămâie în coșurile superioare (înlocuind-o la fiecare două sau trei spălări).

Curățarea frigiderului

Frigiderul este unul dintre aparatele care acumulează cele mai multe mirosuri atunci când acesta nu este bine curățat. Dacă doriți ca frigiderul vostru să fie ca nou, curățați pereții, sertarele și interiorul ușii cu un amestec de apă și oțet alb. Pentru a elimina toate mirosurile neplăcute din frigider, ștergeți-l în interior cu o cârpă umedă pe care ați presărat bicarbonat de sodiu.

Curățarea cuptorului

Atunci când curățați cuptorul, trebuie să țineți cont de faptul că produsele de curățat pe care le puteți folosi în cazul acestui aparat sunt de obicei făcute cu soda caustică, fiind iritante pentru oameni și dăunătoare pentru mediu. Deși sunt eficiente, dacă doriți să preveniți accidentele cauzate de produsele corozive, este mai bine să le folosiți cu atenție. Dacă este un cuptor de tip vechi (făcut din metal emailat), încercați să acoperiți pereții interiori cu o pastă făcută cu apă și bicarbonat de sodiu (în timpul gătitului se usucă și absoarbe unsoarea). În acest fel, cuptorul se va murdări mai greu.

Curățarea cuptorului cu microunde

Cea mai simplă metodă de a curăța cuptorul cu microunde este să-l ștergeți cu o cârpă din microfibră înmuiată într-un amestec de apă și oțet. Puneți în cuptorul cu microunde un burete îmbibat cu apă cu oțet, porniți-l la temperatura maximă timp de două minute și apoi ștergeți interiorul cu o cârpă. Dacă este foarte murdar, utilizați detergent de spălat vase.

Curățarea electrocasnicelor mici

Datorită utilizării lor frecvente, pe electrocasnicele mici se poate depune calcar. Cafetierele, fierul și fierbătoarele sunt obiectele cele mai vulnerabile. Pentru a curăța calcarul depus pe electrocasnicele mici și pentru a preveni formarea lui, cel mai bine este să goliți recipientele după ce le-ați folosit. Nu lăsați apă în ele timp de ore sau chiar zile. Deși produsele anti-calcar sunt bune, oțetul este o alternativă foarte bună și naturală dacă curățați aceste aparate periodic. Apa cu lămâie este, de asemenea, o opțiune foarte bună.

Pentru a curăța prăjitorul de pâine aveți nevoie de o pensulă mică sau o perie medie, apă caldă cu săpun, un prosop de bucătărie uscat și oțet.

Scoateți tava aflată în partea inferioară a prăjitorului de pâine și scuturați-o bine. Spălați bine tava cu săpun și apă și lăsați-o să se usuce. Între timp, luați pensula sau peria și periați cu ea toate zonele mai puțin accesibile, eliminând eventualele resturi de pâine și mizerie.

Dacă nu există o astfel de tavă, atunci va trebui să răsturnați prăjitorul de pâine și să-l scuturați pentru a îndepărta toate resturile din interior.

Curățați prăjitorul pe exterior folosind o cârpă umezită în apă caldă cu săpun. Nu uitați să curățați și butoanele existente.

După cum puteți observa, curățenia electrocasnicelor din locuințe și birouri se realizează ușor dacă știți ce produse să folosiți.

Dacă nu vreți să vă ocupați dvs. de curățenia electrocasnicelor de casă și din birou (cafetieră, frigider, microunde etc.), puteți apela la o firmă de curățenie din București. Conex Clean poate fi acea firmă, având în vedere că oferă servicii de curățenie birouri, curățenie generală etc., de cea mai bună calitate. Echipa Conex Clean va curăța aparatura de birou, șterge praful de pe mobilierul de birou etc.