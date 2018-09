(P) Iata tot ce trebuie sa stii pentru constructia unei case cu mansarda!

De pilda, cateva proiecte de case cu mansarda iti pot pune la dispozitie informatii complexe atat in ceea ce priveste constructia in sine cat si asupra detaliilor care particularizeaza spatiul in care vei locui tu si familia ta.

Mai mult decat atat, iata cateva informatii utile de care ar trebui sa tii cont, dupa cum urmeaza:

Gaseste amplasarea ideala

Aceasta difera in functie de asteptarile si dorintele fiecarei familii in parte. Dar in principiu, amplasarea ideala trebuie sa ia in calcul o zona rezidentiala sau poate chiar undeva in afara orasului, dar cu acces facil catre puncte principale de interes.

Indiferent de imprejurimi, un proiect de casa cu mansarda bine efectuat trebuie sa se incadreze perfect in spatiul ales.

Orienteaza-te catre o zona in care poti profita cat mai mult de lumina naturala, astfel incat pozitionarea sa fie strategica, cu cat mai multe ferestre.

Ai grija atunci cand alegi terenul pentru ridicarea constructiei

Alegerea terenului este extrem de importanta intrucat ea constituie fara doar si poate baza constructiei. Pe langa calitatea solului si a particularitatilor acestuia, un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere se refera la mp pe care ii ai la dispozitie si ultilizarea lor in mod eficace.

Un avantaj extraordinar de mare al unei constructii de case cu mansarda se refera la faptul ca aceasta poate fi ridicata si pe o suprafata mai restransa.

Apeleaza la cei mai buni constructori

Oricat de multe informatii ai cauta si oricat de bine iti propui sa te preocupi de toate detaliile, este bine sa iti consulti alegerile cu cei mai experimentati specialisti in domeniu. Pe langa viziune, acestia iti pot pune la dispozitie schite complete si corecte, dupa care iti poti face o imagine mult mai clara asupra felului in care va arata viitoarea locuinta.

Un plan bine facut este esential

Pe langa vederea in sectiune, compartimentarea spatiului este esentiala. Si asta, mai ales cand vorbim despre organizarea spatiului pentru o familie numeroasa.

Daca parterul este ideal pentru amenjarea unui living room, a bucatariei, a dormitoarelor ce vor fi dotate cu bai si spatiu pentru depozitare si bineinteles o mansarda care se poate preta ca o camera de oaspeti sau loc de joaca pentru copii.

Alege cele mai bune materiale pentru constructie

Tot specialistii te vor indruma catre alegerea celor mai bune materiale de constructii, astfel incat sa pornesti din start cu un cost estimativ si sa stii pana la urma, cam care este bugetul in care tu te poti incadra. Costurile mici de constructii reprezinta un deziderat pentru oricine da startul unei astfel de proiect.

Asadar, daca ai toate informatiile complete si sfaturile celor mai buni constructori, constructie unei case cu mansarda poate fi mai ieftina decat cea a unei case cu etaj.

Sursa foto: https://pixabay.com