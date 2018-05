Dacă în ultima vreme, majoritatea birourilor s-au mutat în partea de nord a capitalei, de ce nu te-ai muta și tu mai aproape de serviciu? Ai fi scutit de orele petrecute săptămânal în trafic și ai putea folosi timpul acela pentru tine sau pentru cei dragi. Un cartier rezidențial din nordul Bucureștiului are încă disponibile mai multe tipuri de vile construite după cele mai înalte stardarde.

Descoperă CATTED Residences

Catted Residences a fost creat pentru persoanele care apreciază spațiile largi și luminoase, natura și liniștea. Este un ansamblu rezidențial care îți oferă acces rapid la zonele tale de interes, iar timpul petrecut acasă este timp petrecut departe de agitația urbană.

Dacă ar fi să descriem în câteva cuvinte ansamblul Catted, ar trebui să știi că:

Este alcătuit din 43 de vile – vile de tip A, B și C, un cartier în care te bucuri în egală măsură de intimitate, dar și te sentimentul de apartenență la o comunitate formată din vecini cu valori comune.

Fiecare vilă are două locuri de parcare în fața, la alee, și grădină în partea din spate.

Fiind la doar 2km de stația de metrou Pipera, e perfect dacă lucrezi în Pipera căci elimini multe ore petrecute inutil în trafic

Spațiul încăperilor din fiecare vilă a fost optimizat la maximum pentru a oferi loc fiecărui membru al familiei, musafirilor, prietenilor, planurilor de amenajare, dorințelor și pasiunilor.

Poziționarea și modul în care este structurată bucătăria te vor încuraja să adopți sau să menții un stil de viață sănătos, te invită la sesiuni de gătit și mese luate împreună.

Grădina e colțul tău de rai înverzit, în care te poți deconecta de grijile de peste zi și în care cei mici se pot juca în voie.

Vei observa chiar și în cele mai mici detalii calitatea tehnică superioară care caracterizează aceste vile.

Acestea sunt caracteristicile care ies în evidență la o primă privire asupra cartierului. Dacă ești în căutare de oferte avantajoase pentru vile în Pipera, dar vrei să știi și particularitățile fiecărei vile înainte de a judeca după preț, iată ce ar trebui să știi despre vilele din cadrul cartierului rezidențial Catted:

Vilă de tip A

Dacă ai deja doi sau trei copii, vila de tip A este ideală pentru tine. După cum menționam mai sus, ca orice vilă din cartier, și vila A dispune de două locuri de parcare în fața casei, astfel încât nici un petic de iarbă să nu fie furat din grădina de 50 mp. În vila de tip A te bucuri de 30 mp pentru living, o bucătărie spațioasă și luminoasă, 4 dormitoare, 4 băi, 2 spații pentru depozitare și o minunată mansardă.

Vilă de tip B

Vila B este mai spațioasă față de vila A, cu o suprafață contruită de 288 mp, o grădină cu suprafață dublă, de 100 mp, și un număr mai mare de dormitoare. Un avantaj pe care îl observi de cum intri în living este faptul poți adăuga înca 10 mp celor 35 mp existenți. Vila B are în plus un birou, 5 dormitoare (cu unul mai mult decât vila A), și terasă la mansardă.

Vilă de tip C

Dintre cele trei tipuri de vile exitente în cartier, vila de tip C este cea mai mare, având o suprafață construită de 310 mp. Ca și mod de împărțire a spațiilor, Vila C e similară vilei B, dar ce aduce în plus sunt 40 mp de terase. Trebuie să fie minunat să îți bei cafeaua privind în zare sau spre grădina ta verde.

Așadar, dacă încă ești în cautarea casei ideale, nu strică să faci o vizită în cartierul Catted și să vezi cu ochii tăi detaliile acestor vile moderne. Cu siguranță vei rămâne uimit de atenția la detalii acordată de dezvoltator și de standardele înalte ce stau la baza fiecărei vile.