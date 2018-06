Suferi de hipertensiune? Află cum îi scazi valoarea în mod natural

Prima problemă este că e dificil sau chiar imposibil să îți dai seama singur de această problemă. De obicei o descoperim doar cu prilejul unui control medical. Există anumite comportamente alimentare eficace care te pot ajuta să scazi tensiunea în câteva săptămâni. De obicei se recomandă un regim alimentar sărac în sare și bogat în fructe și legume. Iată despre ce e vorba, în detaliu.

Adoptă un regim alimentar potrivit

Pentru reglarea tensiunii trebuie să adopți un regim alimentar deosebit, adică să îți modifici alimentația. Ca principii generale trebuie să consumi fructe fără moderație, în mod deosebit banane, pepene, grepfrut și caise și legume, dintre care mai ales morcovi, varză, ceapă, roșii, spanac, cartofi, dovleac sau țelină. Nu sunt de neglijat nici legumele uscate, cum ar fi fasolea sau mazărea. Pentru a înlocui sarea poți utiliza din plin plante aromatice.

Acidul glutamic are proprietăți anithipertensiune recunoscute. Îl găsești în sparanghel verde, ciuperci, porumb, pătrunjel crud, roșii sau spanac. Consumarea acestor alimente este deci foarte indicată pentru hipertensivi. În plus, acest acid are și alte calități. Este cunoscut ca un aliat împotriva oboselii, ca stimulent al memoriei, stimulent, favorizează creșterea, cicatrizarea.

Evită lemnul dulce. Consumă canități foarte mici, ocazional. Acesta conține o substanță cu efecte similare ale unui hormon care cauzează retenția de lichide în țesuturi, fapt ce determină creșterea tensiunii arteriale și contribuie pe termen lung la pierderea potasiului.

Bea infuzii de păducel. Păducelul are o acțiune miorelaxantă asupra mușchilor inimii. De aceea este indicat să bei infuzii din petale de păducel pentru a lupta împotriva hipertensiunii. Infuzează o lingură de petale de păducel într-o ceașcă de apă clocotită timp de 10 minute. Filtrează infuzia și consumă 3 cești pe zi timp de o lună.

Bea infuzii de vâsc. Acestea sunt foarte eficiente. Ia cu vârfurile degetelor frunze de vâsc și infuzează-le 10 minute. Bea două cești pe zi între mese.

Bea influzii de flori de părăluțe. Infuzează o lingură la o ceașcă și bea de două ori pe zi.

Bea infuzii de flori de măslin. Este suficient să pui circa 20 de frunze într-o ceașcă cu apă caldă și să o lași pe foc până se reduce cantitatea la jumătate. Înainte de a bea infuzia adaugă miere pentru a ameliora gustul.

Bea o cană de ceai verde. Ceaiul verde este renumit pentru virtuțile sale calmante. Dacă ești hipertensiv și bei o ceașcă de ceai verde tensiunea ta va scădea la un nivel rezonabil.

Bea o băutură pe bază de usturoi. Strivește un cățel de usturoi și lasă-l la macerat într-un pahar pe timpul nopții și bea infuzia dimineața pe stomacul gol.

Respiră ulei esențial de ylang-ylang. Este suficient să respiri acest ulei esențial de ylan-ylang și organsimul tău se va calma.

Atenție!

Primul pas, dacă ai tensiune mare, este să mergi la doctor. De asemenea, dacă urmezi un tratament medicamentos înainte de a utiliza tratamente naturiste, consultă medicul fiindcă pot exista interacțiuni.