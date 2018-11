Tarife imbatabile la vacanțele Europa Travel, în perioada Târgului de Turism!

Evenimentul se desfășoară online pe europatravel.ro, în perioada 15-18 noiembrie, dar și în cadrul agenției Europa Travel (Șoseaua Mihai Bravu, numărul 62A) de joi, vineri de la 9:30 la 18:30 și până sâmbătă de la 10:00 la 16:00.

Rezervă din timp vacanța pentru 2019!

Europa Travel dă startul reducerilor la vacanțele pentru 2019! În topul ofertelor speciale se regăsesc destinații consacrate din Grecia, circuitele în Europa, pelerinajele sau scurtele escapade în România, pentru care turoperatorul a introdus rute noi în portofoliul său dintre care Banat sau Maramureș și Nordul Moldovei.

Surpriza sezonului o reprezintă circuitele exotice reduse cu până la 40% doar în perioada Târgului de Turism, pentru destinații noi ca Japonia – Cireșilor înfloriți și Rusia – Nopți Albe, India cu Triunghiul de Aur și Varanasi sau Israel pe urmele Mântuitorului etc.

Surprizele de anul acesta vin, în special, la categoria de circuite, unde am crescut numărul destinațiilor, lucru pe care ne propunem să îl facem și în perioada care urmează. În timpul Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro am pregătit reduceri de până la 40% la numeroase circuite din Europa, precum Croația, Elveția, Franța, Turcia, Țările Baltice sau Grecia., a declarat Nicoleta Ungureanu, Marketing Manager Europa Travel.

Ampla campanie de reduceri desfășurată online în perioada 15-18 noiembrie, aduce tarife imbatabile și pentru circuitul în Egipt: Cairo, croazieră pe Nil și Hurghada, care s-a bucurat de un real succes în 2018 – vânzările pentru acest program au crescut simțitor, iar datorită acestui lucru, turoperatorul Europa Travel a introdus noi rute turistice în paleta sa.

Pe an ce trece, turiștii noștri își exploatează din ce în ce mai mult spiritul aventurier, dorința de a depăși noi granițe și de a cunoaște noi culturi. Tocmai pentru că ne bucură interesul lor pentru unele dintre cele mai cunoscute destinații ale lumii, cum este cazul circuitului în Egipt care a avut un real succes și a primit feedback-uri extrem de pozitive pe parcursul acestui an, am inclus noi programe, iar pe cele cunoscute deja, le-am îmbunătățit, completează Nicoleta Ungureanu. Pentru 2019, însă, am pregătit o mulțime de surprize, dintre care și circuite speciale în destinații speciale ca Japonia – de Festivalul Cireșilor Înfloriți; Rusia – de Nopți Albe; Thailanda, Singapore și Malaezia – în plin sezon; Israel – pe urmele Mântuitorului; India – în Triunghiul de Aur și Varanasi, iar lista poate continua'.

'Prețurile au intrat în vacanță' la Târgul de Turism

Așa cum ne-a obișnuit în ultimii ani, Europa Travel menține pe piața de turism reducerile de până la 50% la vacanțele cu autocarul în Grecia, considerată 'destinația de suflet' a turiștilor români care pot călători cu numai 90 euro/persoană în locuri populare ca Asprovalta, Corfu, Lefkada, Paralia Katerini, Skiathos, Thassos sau Zakynthos. În plus, și pachetele charter cu avion în Grecia beneficiază de oferte speciale de până la 25% reducere, doar în perioada Târgului de Turism desfășurat online pe europatravel.ro.

'Continuam să inovăm și să oferim cea mai mare paletă de destinații și servicii turistice atât pentru zona continentală, cât și pentru cea insulară a Greciei. Echipa noastră cunoaște Grecia în cele mai mici detalii, iar în acest moment turiștii dornici să exploreze vechea Eladă au de ales dintr-o gamă largă de produse atât pe cursele charter cu avion, cât și pentru cele cu autocar sau individual, la tarife accesibile și servicii turistice excelente, declara Teodor Călimănescu, manager agenție de turism Europa Travel.

Vedeta sezonului 2018 a fost însă Turcia, pentru care vânzările au crescut exponențial, astfel că și în următorul sezon, turoperatorul Europa Travel a pregătit tarife accesibile atât la pachetele cu autocarul, cât și pentru cursele cu avion. Turiștii care optează pentru o vacanță de 6 nopți cu autocarul, spre exemplu în Kusadasi sau Marmaris, beneficiază de o reducere de până la 35% la rezervările efectuate în perioada Târgului de Turism, în timp ce, pasionații de călătorii care aleg Antalya cu avionul nu vor mai plăti taxele de aeroport.

Apetitului tot mai mare al turiștilor români pentru vacanţele în România, a determinat turoperatorul Europa Travel să dezvolte noi rute turistice pe meleaguri pitorești, la tarife accesibile tuturor. De altfel, sejururile în România pot fi achiziționate chiar și cu vouchere de vacanță!

Turiștii care iubesc să călătorească în România nu au fost neglijați nici în acest an, așa că am inclus oferte avantajoase și pentru circuitele în țară către locuri căutate ca Transalpina și Transfăgărășan, Banat sau Maramureș și nordul Moldovei, a mărturisit Nicoleta Ungureanu, Marketing Manager Europa Travel.

Sejururile în Grecia, Turcia și Bulgaria, preferate de turiști în 2018

Pentru că a observat că românii preferă să meargă în vacanță în destinații accesibile și sigure , precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, Europa Travel a pregătit pentru următorul sezon reduceri speciale pentru aceste destinații, dintre acestea se numără:

Reduceri de 50% la vacanțele cu autocar și de până la 25% la pachetele pe curse charter pentru Grecia;

35% reducere la sejururile cu autocar și taxe de aeroport gratuite la pachetele cu avion pentru Turcia;

Transport gratuit cu autocarul la achiziționarea unui pachet turistic în Bulgaria;

Circuite în toată lume reduse cu până la 40%.

Toate ofertele speciale pregătite de Europa Travel pentru Târgul de Turism vor fi regăsite pe europatravel.ro, începând de joi, 15 noiembrie, ora 08:00.

Despre Europa Travel

Consacrat ca turoperator de chartere cu autocarul în Grecia și prima agenție care a scos pe piața de turism vacanțele de 6 nopți de cazare, Europa Travel ne-a surprins cu tot felul de premiere turistice de-a lungul timpului. Dintre acestea amintim popularele Vacanțe la 1 Euro, cazare în Grecia de la 100 euro sau Descoperă Europa prin Europa Travel. În ultimii ani, peste 250.000 de turiști au călătorit prin Europa Travel alegând produsele de tip 'smart travel' – cel mai bun raport calitate/preț.

De Mădălina Isar