Vrei să-ți pui visul în aplicare, dar nu ai bani? Acum, ai o soluție rapidă și flexibilă la îndemână

Credit Fix IFN SA a lansat Creditul de nevoi personale cu ipotecă, un produs de creditare rapid și flexibil adresat celor care doresc să facă o investiție majoră și au nevoie de susținere financiară suplimentară pentru a-și transforma dorința în realitate.

Noua soluție de creditare din portofoliul CreditFix.ro (0374.477.337) are în vedere o gamă largă de venituri, pentru acest produs putând aplica și persoane care nu se încadrează în criteriile solicitate de alte instituții financiare. De asemenea, în cazul în care clientul dorește o sumă mai mare, însă are un venit mai mic, poate obține acest credit împreună cu un codebitor.

Creditul de nevoi personale cu ipotecă are rate fixe pentru toată perioada de creditare, indiferent de evoluția pieței, are zero comision de administrare a creditului, iar dobânda este competitivă, de până la 36%. În plus, cheltuielile de evaluare, cele notariale și polița de asigurare pentru imobil pot fi plătite de client direct din credit, la momentul semnării contractului.

Nici garanțiile pentru împrumut nu sunt o problemă, persoanele interesate putând garanta cu un imobil aflat în proprietatea lor sau a unui terț.

Pe lângă aceste facilități, birocrația este minimă.

Veniturile trebuie dovedite cu un minim de documente, iar obținerea împrumutului este foarte rapidă. Aprobarea financiară a creditului se face în două ore, iar aprobarea finală în 48 de ore, dacă aplicantul are toate documentele pregătite.

Întregul proces de solicitare, evaluare și de acordare a împrumutului se realizează online, în câțiva pași simpli, fără a fi nevoie de deplasări la sediu. Persoana interesată intră pe www.creditfix.ro, alege suma de care ar avea nevoie, perioada în care dorește să achite creditul și completează formularul de contact. După aprobarea solicitării, banii sunt primiți de client direct în contul lui, în urma semnării contractului de împrumut.

De asemenea, pentru simplificarea suplimentară a procesului, consultanții CreditFix.ro oferă gratuit asistență pentru alegerea celei mai avantajoase metode de creditare și pentru întocmirea dosarului de credit. Poți afla mai multe detalii sunând la 0374477337.

„Am lansat acest nou produs financiar dintr-un motiv simplu, același pentru care a fost înființat și Credit Fix, de altfel: să răspundem unor nevoi variate de finanțare, venite din partea celor care-și doresc un plus de flexibilitate și obținerea mai rapidă a unui împrumut pentru proiectele lor. Creditul de nevoi personale cu ipotecă se adresează persoanelor care își doresc să facă o investiție mai importantă, dar care nu au resurse financiare suficiente pentru a o duce la îndeplinire”, a declarat Mircea Pălăngeanu, Director General, Credit Fix IFN SA.

Despre Credit Fix:

Credit Fix IFN SA este o instituție financiară nebancară, înființată în 2015 de o echipă de tineri profesioniști din domeniul financiar. Plecând de la experiența acumulată, fondatorii au dezvoltat o serie de soluții financiare capabile să răspundă nevoilor neacoperite de instituțiile bancare, compania fiind specializată pe acordarea de credite rapide online. În decursul activității sale, Credit Fix a reușit să construiască o relație pe termen lung cu clienții săi, bazată pe oferirea rapidă și transparentă de credite și pe încurajarea îndatorării responsabile.