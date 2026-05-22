Jidvei Fetească Regală revine la Festivalul de la Cannes ca vin oficial al României

România este prezentă pe cea mai strălucitoare scenă a cinematografiei mondiale: Festivalul de Film de la Cannes. Cele patru producții cu participare românească, un panel de industrie, „Why Romania? Why Now?” – dedicat potențialului cinematografic al României la Marché du Film, și un eveniment de networking la Pavilionul României, unde au participat peste 400 de invitați, compun o prezență de forță. Alături, JIDVEI este vinul oficial al României la Cannes, aducând pe Croazetă soiul Feteasca Regală, unul dintre cele mai nobile și autentice soiuri românești, un soi care a cucerit deopotrivă curțile regale și marile jurii internaționale.

Jurnalistele Amalia Enache (ProTV), și Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă), documentează în timp real această prezență românească remarcabilă, într-un jurnal care poate fi urmărit pe pagina de Instagram Jidvei Romania.

Festivalul de Film de la Cannes este cel mai recent capitol dintr-un drum pe care Jidvei îl parcurge alături de artiștii români și evenimentele culturale europene de anvergură.

Reprezentarea României la Cannes este realizată cu sprijinul Alianței Producătorilor de Film, Oficiului de Film și Investiții Culturale, Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României și Creative Romanian Film Makers.

Prezența românească, remarcată în presa internațională

Prezența românească la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes a generat un ecou remarcabil în presa internațională de specialitate. “Jurnalul unei cameriste” al lui Radu Jude, cu Ana Dumitraşcu în rolul principal, o satiră socioeconomică ascuțită despre o tânără româncă menajeră la o familie burgheză din Bordeaux, a fost descris de IndieWire drept poate cea mai subtil centrată pe personaj dintre filmele sale.



Amalia Enache, Ana Dumitraşcu (Jurnalul unei cameriste) – Festivalul de Film de la Cannes 2026, Quinzaine des cineastes | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Fjord, noul film semnat de Cristian Mungiu, aflat în competiția oficială, a emoționat sala la prima proiecție: o ovație de peste 10 minute, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve reținându-și cu greu lacrimile pe scenă. Printre actorii români din distribuție se numără și Adrian Titieni, Alin Panc, și Ana Bodea, iar imaginea filmului îi aparține directorului de imagine Tudor Vladimir Panduru. Variety a descris filmul ca pe o dramă socială strâns construită, subliniind că, deși este prima producție a lui Mungiu filmată în afara României, aceasta se înscrie firesc în opera sa preocupată de globalizare, migrație și fracturile culturale dintre progresism și conservatorism.



Sebastian Stan (Fjord– Competiţia Oficială), Amalia Enache – Festival de Cannes 2026| Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Nu mai puțin remarcate sunt și celelalte producții ale regizorilor și producătorilor români. „Atlasul Universului” al lui Paul Negoescu este primul film românesc inclus în secțiunea Écrans Juniors a Festivalului de la Cannes, dedicată publicului tânăr, distincție cu atât mai valoroasă cu cât filmul ajunge aici după Mențiunea Specială primită la secțiunea „Generation Kplus” a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și Premiul pentru Cel Mai Bun Film din competiția internațională dedicată filmelor pentru adolescenți la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Sofia.

„Titanic Ocean„, debutul regizoarei Konstantina Kotzamani în Un Certain Regard, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr, o fantezie cromatică despre o școală japoneză unde adolescente se antrenează să devină sirene profesioniste, a fost descris de Hollywood Reporter drept unul dintre cele mai intrigante filme ale selecției, cu toate caracteristicile unui viitor obiect de cult. Împreună, cele patru producții acoperă patru secțiuni distincte ale festivalului și patru direcții artistice diferite, o dovadă că talentul cineastilor români nu s-a stins după gloria Noului Val.

„Am obligații creative față de România, față de cinema” – Radu Jude

Într-unul dintre interviurile oferite în exclusivitate seriei „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea„, Radu Jude vorbește despre relația sa cu filmul după ce acesta ajunge în fața publicului, despre responsabilitatea față de cinema și față de România și despre convingerea că filmul poate capta și exprima tensiunile unei societăți în schimbare.

„E o întâlnire cu publicul, cu publicul interesat de cinema, dar pentru mine filmul se încheie în momentul în care a fost terminat și mai departe încerc să mă gândesc la următoarele proiecte. Îmi pasă destul de puțin de reacțiile față de film odată terminat. Sigur că mă bucur dacă sunt pozitive, și majoritatea par pozitive, dar nu îmi iau pe umeri și această problemă. Dacă există posibilitatea să fac un film, eu fac un film care să mă și reprezinte, într-o măsură cât mai mare. Am obligații creative față de România, față de cinema. Cred că cinematograful poate să exprime și să capteze fluxul problemelor care traversează această societate, care sunt din ce în ce mai mari. Eu cred foarte tare în cinema și cred că el are mai multe modalități de a se construi: din punctul meu de vedere, un film cu 15 milioane, un film cu 100.000 sau un mic film făcut de un amator pot fi considerate la fel de importante.”



Amalia Enache, Radu Jude, Alexandra Tănăsescu (Cultura la Dubă) – Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI

Cultura, cel mai puternic limbaj al nostru

Jidvei continuă seria „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” cu o cronică vie a zilelor de festival, desfășurată pe pagina de Instagram Jidvei Romania, în care Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu documentează din interior premiere, interviuri cu cineaști, conferințele de presă ale filmelor selectate, atmosfera Pavilionului României și momentele care se petrec între rândurile programului oficial.

Alexandra Tînjală, Consultant Strategie Comunicare, PR și Parteneriate Jidvei Romania, despre convingerea care sta la baza acestui demers:

„La Cannes, în mijlocul unui festival la care participă filme din peste 141 de țări, când spui că vii din România, vezi în ochii oamenilor un respect câștigat film cu film, deceniu după deceniu, care îți dă un sentiment de mândrie pe care nu îl poți simți în altă parte. În universul cinematografiei, România înseamnă o voce pe care lumea a învățat să o asculte, și asta depășește cu mult industria filmului. Ține de noi toți.Am pornit seria-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” din convingerea că un brand românesc are responsabilitatea să fie prezent acolo unde se construiește această imagine, în primul rând ca partener al tuturor celor care o fac posibilă, nu doar al numelor consacrate. În spatele celor patru filme cu amprentă românească de la Cannes 2026 stau sute de profesioniști a căror muncă definește cea mai vizibilă industrie creativă românească de pe scena internațională. Așa cum menționează Marius Leftărache și Carmen Rizac, doi dintre profesioniștii ale căror nume apar în creditele tuturor celor patru producții prezente la festival, excelența românească este rezultatul unor ani de construcție tăcută și riguroasă. Seria „Vin la povești” este spațiul prin care publicul de acasă intră în contact cu toți acești oameni: nu doar covorul roșu și cineaștii consacrați, ci și momentele autentice, din culise, pe care marile platforme jurnalistice nu mai au întotdeauna timpul sau apropierea să le surprindă. Cultura este cel mai puternic limbaj prin care o țară vorbește despre sine. Prin această serie-jurnal, Jidvei și-a asumat și rolul de platformă culturală, un spațiu în care publicul nostru descoperă creatorii, artiștii și ideile care ne definesc ca români și care reprezintă România în lume.„

Din interior: vocea românească de pe Croazetă

Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu descriu din interior atmosfera acestei ediții exceptionale:

„Festivalul de Film de la Cannes are tot: are film liber, de autor, cum și-a propus de 79 de ani, are teme puternice, actuale, mesaj politic și social, are soare și dialog între lumi, are relevanță cu adevărat globală. Intrăm împreună în atmosfera inegalabilă de pe Croazetă și onorăm cum se cuvine întreaga prezență românească de anul acesta, cu patru producții selectate la secțiuni importante în festival.” – Amalia Enache

„Cu resurse minime, cineaștii români reușesc aproape an de an să fie o prezență remarcabilă la Cannes, de peste 20 de ani încoace. Să fiu prezentă la Cannes în calitate de jurnalistă acreditată pentru Cultură la dubă este o onoare și totodată o responsabilitate față de public, aceea de a ajunge în profunzimea acestui univers, dincolo de glamour și covor roșu.” – Alexandra Tănăsescu



Colecţia JIDVEI Mysterium – Festivalul de Film de la Cannes 2026

Feteasca Regală: un soi românesc de la curțile regale la covorul roșu

La Cannes, Jidvei aduce soiul său emblematic, Fetească Regală, prin colecțiile SPIRIT, Grand Reserve și Owners Choice: Ana & Maria, alături de colecția de spumante Mysterium. Jidvei este cel mai mare producător de Fetească Regală din lume – un soi a cărui legendă spune că și-a primit numele în onoarea Regelui Ferdinand și care continuă, astăzi, să confirme eleganța și valoarea vinurilor românești peste hotare.



Colecţia JIDVEI Owners Choice – Ana & Maria

La London Wine Competition, una dintre cele mai prestigioase competiții de vinuri din lume, Jidvei SPIRIT Fetească Regală a obținut Medalia de Aur, fiind singurul vin alb românesc premiat cu aur la ediția din acest an.

Vinul românesc devine astfel limbaj cultural, semnătură, reper – o reverență adusă identității românești, ancorată în inima Transilvaniei, pe un pământ care rodește vița-de-vie de peste opt secole. Fiecare sticlă spune aceeaşi poveste: Transilvania poate sta cu demnitate la aceeaşi masă cu marile vinuri ale lumii.

